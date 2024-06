Michal Reformierakonna juhiks pürgimisest: erakonnakaaslased võivad mu peale loota

27. või 28. juunil selgub suure tõenäosusega, kas Kaja Kallas saab kõrge välisesindaja koha või mitte. See tähendaks, et ta lahkub nii peaministri kui ka Reformierakonna juhi ametikohalt. Kõige sagedamini on tema võimalike järglastena mainitud kliimaminister Kristen Michali ja kaitseminister Hanno Pevkuri nimesid. Ehkki viimane on avaldanud valmisolekut vajadusel sellele kohale kandideerida, on ta võimalused pärast 1,6 miljardi euro suuruse kaitseraha ümber puhkenud skandaali vähenenud.

Kristen Michal on seni Reformierakonna juhi küsimust puudutanud kommentaaridest hoidunud, kuid andis ERR-ile antud lühikommentaaris mõista, et on valmis seda kaaluma, kui erakonnakaaslased peaksid seda soovima.

"Kui Kaja (Kallas - toim) saab Euroopa jaoks väga olulise rolli ja maailmas on väga vähe sellise julgeolekupoliitilise mõjukusega väikeriikide poliitikuid nagu tema, mistõttu esimehevalik kerkib, siis arutan kõigepealt erakonnakaaslastega läbi ja nad võivad minu peale loota," sõnas Michal.

Ta lisas, et Eesti inimesed vajavad kindlust, et Eesti on kaitstud ja hästi juhitud.

"See on minu eesmärk mistahes rollis. Täna kliimaministrina. Esimehevalimisi hetkel ei käi, Eesti riik seisma ei tohi jääda, tööd tuleb edasi teha."

Michal lisas, et kavatseb täna ja tulevikus oma tegevustes keskenduda Eesti ja erakonna tugevuse kasvatamisele.

"Eesmärk on luua keerulistel aegade kindlust Eestile, nii kaitses kui ka otsustamisel. Riigikaitsevaldkonnas tuleb kerkinud probleemid lahendada, Eesti inimesed ootavad selleks ühist pingutust, mitte mõõduvõttu. Toetan Hannot (Pevkurit - toim) probleemide lahendamisel, riigikaitse on liiga oluline selleks, et vääratada," sõnas Michal.

ERR-ile teadaolevalt peaks kolmapäeva hommikul kell 10.30 algama Reformierakonna fraktsiooni ja juhatuse ühine koosolek, kus arutatakse poliitilist olukorda ja erakonna edasisi samme. Ka peaminister Kaja Kallas ei ole siiani ise kommenteerinud mitteametlikul Euroopa Ülemkogu õhtusöögil tippametite jagamise kohta räägitut.

Kui Kaja Kallas peaks Brüsselisse lahkuma, on Reformierakonnal põhikirja järgi võimalik edasi minna kahel viisil. Esiteks saaks juhatus kokku leppida uues peaministrikandidaadis, kellele antakse volitus valitsuse moodustamiseks. Sama inimene kandideeriks hiljem üldkogul erakonna esimeheks. Teine variant on see, et kutsutakse kokku erakorraline üldkogu ja see peaks siis olema 14 päeva etteteatamist, mis tähendab seda, et erakonna üldkogu saaks valida erakonnale uue esimehe ja siis esimeheks saanud isik saab seejärel ka uueks peaministrikandidaadiks.