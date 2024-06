Saksamaal registreeriti rekordarv antisemitismi juhtumeid

Organisatsiooni RIAS aastaaruande kohaselt kasvas registreeritud antisemitistlike juhtumite arv 2023. aastal üle 80 protsendi. Kokku registreeriti 4782 antisemitistlikku juhtumit, mis on uus kõrgeim tase alates sellest, kui RIAS alustas jälgimist. Rohkem kui pooled neist juhtumitest toimusid aasta viimastel kuudel, pärast 7. oktoobri rünnakut Iisraeli vastu.

"Juutide elu Saksamaal on suuremas ohus kui kunagi varem pärast Saksamaa Liitvabariigi loomist," ütles Felix Klein, föderaalne antisemitismivastase võitluse volinik.

Registreeritud juhtumite hulka kuulus seitse juhtumit, mida RIAS nimetas äärmuslikuks vägivallaks, mis on määratletud kui eluohtlikud rünnakud. Sealhulgas ka rünnak Berliini sünagoogi vastu Molotovi kokteilidega oktoobris, mis šokeeris ja ehmatas suurt osa linna juudi kogukonnast.

RIAS registreeris ka 121 rünnakut, 329 vara kahjustamise juhtumit ja 183 ähvardust.

"Alates 7. oktoobrist on antisemitism muutunud Saksamaal nähtavaks kõigis ühiskonna sfäärides enneolematu viisil," kirjutas RIAS oma aruandes. "Juudid, kes siin elavad, on juba aastaid kogenud antisemitismi, mis intensiivistus tohutult ja on muutunud igapäevaseks koormaks."

Enam kui 70 protsenti antisemitistlikest juhtumitest pärast 7. oktoobrit olid Iisraeliga seotud, teatas RIAS.

RIAS kasutab Rahvusvahelise Holokausti Mälestusliidu (IHRA) väljatöötatud antisemitismi määratlust. See määratlus hõlmab kaasaegse Iisraeli poliitika võrdlemist natside omaga ja juutide kollektiivset vastutust Iisraeli riigi tegude eest.

Määratlus hõlmab ka topeltstandardite rakendamist Iisraeli suhtes, nõudes talt käitumist, mida ei oodata ega nõuta üheltki teiselt demokraatlikult riigilt.

Mõned kriitikud on väitnud, et IHRA määratlus on liiga lai, piirates nende sõnul õigustatud kriitikat Iisraeli suhtes.

"IHRA määratlust on sageli kasutatud valesti, et sildistada Iisraeli kriitika antisemitistlikuks ja seeläbi jahutada ja mõnikord alla suruda vägivallatut protesti, aktivismi ja kriitilist kõnet Iisraeli või sionismi suhtes, sealhulgas USA-s ja Euroopas," kirjutasid 104 inimõiguste organisatsiooni ja muud aktivistide rühma eelmisel aastal ÜRO-le saadetud avalikus kirjas.

Iisraeli-Hamasi sõjal on mõju ka Saksamaal elavatele moslemitele, teatas organisatsioon CLAIM, mis jälgib moslemivastaseid juhtumeid.

Organisatsioon registreeris eelmisel aastal kokku 1926 sellist juhtumit, teatas ta raportis, mis on üle 100-protsendiline kasv võrreldes eelneva aastaga. See hõlmab umbes 90 rünnakut usuasutuste, näiteks mošeede ja kalmistute vastu.