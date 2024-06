Reedel vahetusid Eesti kaitseväe juhataja ja mereväe ülem

Kindral Martin Herem andis reede pärastlõunal kaitseväe peastaabi ees korraldatud pidulikul rivistusel kaitseväe juhtimise koos kaitseväe lipuga üle kindralmajor Andrus Merilole.

"Täna ei lõppe mitte ainult minu teenistus kaitseväe juhatajana, vaid ka 32 aastat teenistust kaitseväes. Kui ma peaksin 18 aasta vanusena jälle otsustama oma tuleviku üle, läheksin ikka Sõjakooli ja teeksin selle 32 aastat teenistust uuesti, aga rohkem ning paremini," ütles senine kaitseväe juhataja kindral Martin Herem. "Soovin kindral Merilole vastupidamist ja julgust teha neid asju, milleks teenistus on teda ettevalmistanud ja mida on kaitseväe jaoks vaja. Tal on tõenäoliselt suurem kogemuste ja teadmiste pagas kui ühelgi teisel kaitseväe juhatajal enne teda. Sellele tasub toetuda, sest sageli polegi juhil otsuste tegemiseks tugineda muule, kui ainult endale ja oma kogemustele."

Kindral Merilo kinnitas, et kaitsevägi jätkab Eesti rahva poolt püstitatud ülesande, Eesti vastase agressiooni võimatuks tegemise, pühendunud täitmist.

"Tänane kaitsevägi on lahinguvalmis, kuid me peame veelgi rohkem pingutama, et meie vastupanuvõime oleks potentsiaalse sõjalise eskalatsiooni ärahoidmiseks piisavalt veenev. Veenvuse saavutame ainult läbi äärmusliku võitlustahte demonstreerimise, olles ise kogu ühiskonnana nii vaimselt, füüsiliselt, materiaalselt kui tehnoloogiliselt võiduks valmis," ütles uus kaitseväe juhataja kindralmajor Andrus Merilo. "Kindral Herem annab täna üle lahinguvalmis kaitseväe. Selle saavutamisesse on ta täielikult pühendanud oma ohvitseri olemuse ja sõjamehe hinge. Tänan teda siiralt selle meeletu töö eest, mida ta on aastakümneid Eesti rahva julgeoleku ja vaba tuleviku nimel ennastohverdavalt teinud."

Ametist lahkuva ja ametisse asuva kaitseväe juhataja auks oli kaitseväe peastaabi hoone ette üles rivistatud kaitseväe, väeliikide ja kõikide kaitseväe üksuste lipud, Kaitseliidu ja Kaitseliidu allorganisatsioonide lipud ning reservohvitseride kogu lipp. Kokku oli üles rivistatud 53 liputoimkonda, sõjaväeorkester ja Vahipataljoni aukompanii.

Pidulikul tseremoonial olid kohal kaitseminister Hanno Pevkur, siseminister Lauri Läänemets, kõrgemad ohvitserid, välisriikide suursaadikud ja kaitseatašeed, väeliikide ning üksuste ülemad ja partnerorganisatsioonide juhid.

Merilo oli seni kaitseväe juhataja asetäitja ning olnud varem diviisi 1. jalaväebrigaadi ülem ja kaitseväe peastaabi operatiivosakonna ülem. Merilo on juhtinud ka kaitseväe juhataja administratsiooni, Scoutspataljoni ja 1. jalaväebrigaadi operatiivjaoskonda.

Merilo alustas oma teenistust 1992. aastal Kuperjanovi jalaväepataljonis ajateenijana. Ta on teeninud Balti pataljoni Eesti jalaväekompaniis. Lõpetanud Soome kõrgema maakaitsekooli ja Ameerika Ühendriikides maaväe staabikolledži ja sõjakolledži. Ta on osalenud rahuvalvemissioonil Liibanonis ja rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel Kosovos, Afganistanis ning Iraagis.

Miinisadamas toimus reede hommikul mereväe ülema vahetustseremoonia. Pärast seitset aastat teenistust mereväe ülema ametis andis kommodoor Jüri Saska ameti üle kommodoor Ivo Värkile, kes seni töötas kaitseväe peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna ülemana.

Värk on olnud mereväes mitme laeva komandöri abi, laeva komandör, mereväe laevastiku ülem ja kaitseväe akadeemia Balti Kaitsekolledži lektor. Lisaks on Värk juhtinud mereväe staapi ja selle planeerimisjaoskonda. Ta on teeninud NATO mereväejuhatuse koosseisus Northwoodis, Suurbritannias.

Ivo Värk alustas oma teenistust 1992. aastal kaitsejõudude staabikompaniis, teenides erinevatel ametikohtadel mereväes. Mereväeohvitseride väljaõppe sai ta Saksamaal. Ta on lõpetanud erinevad mereväe- ja juhtimisalased kursused, kõrgemad riigikaitse kursused ja omandanud ohvitseri hariduse neljanda taseme sõjalise väljaõppe Ameerika Ühendriikide mereväe sõjakolledžis. Värk on täiendanud end Salve Regina ülikoolis, Ameerika Ühendriikides ja omab magistrikraadi rahvusvahelistes suhetes.