Sotsid tahavad ministrikohtade ülevaatamise kohe kirja saada

"Leppisime SDE-s kokku, et Lauri informeerib Tsahknat, et kuna SDE fraktsioon on kasvanud 9-lt 14-ni ja Eesti 200 kahanenud 14-lt 13-ni, siis on asjakohane kohe ka positsioonide ülevaatamise vajalikkus kirja saada. Ikka selleks, et pärast poleks Tsahkna jauramist," kirjutas Lomp sotsiaalmeedias.

Ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles teisipäeva hommikul Vikerraadios, et läheb koalitsiooniläbirääkimistele sooviga arutada ministrikohtade jaotust valitsuserakondade vahel, kuna sotside jõud riigikogus on võrreldes eelmiste võimukõnelustega kasvanud.

Milliseid kohti täpsemalt sotsiaaldemokraadid ümber või enda kasuks vaadata sooviks, ei ole veel teada. Väidetavalt rääkis Läänemets ka kohtumisel Kristen Michali ja Margus Tsahknaga proportsioonide ülevaatamisest, mitte konkreetsetest ministrikohtadest.

Tsahkna: Läänemets nõrgestab oma sisupositsioone

Margus Tsahkna kommenteeris kolmapäeva hommikul Vikerraadios Läänemetsa väljaütlemist ja sõnas, et ta on osalenud varem paljudel koalitsioonikõnelustel ja on tavaks, et personaaliast räägitakse viimasena, et mitte viia tähelepanu sisult eemale.

"Tavaliselt ikkagi sõnastatakse oma põhieesmärgid alguses ja ma olin üllatunud, et sotside jaoks on töökohtade jagamine põhieesmärk. Läänemets on kogenud läbirääkija, aga miks ta paneb ennast nõrgemasse positsiooni sisu mõttes? Ma ju nüüd tean, mis on tema nii-öelda suurim soov ja ausalt öeldes kohtade jagamise taha ei ole mitte kunagi ükski koalitsiooniläbirääkimine jäänud," sõnas Tsahkna.

Et Läänemets soovis poliitiliste ametikohtade proportsioonid omavahelisel kohtumisel üle vaadata, tunnistas ka Kristen Michal.

"See on läbirääkimiste vana tava, et isikute ja portfellide küsimused jäävad alati lõppu. Muidu juhtub nii, et mõnele meeldib mõni valdkond ja portfell nii palju, et see kosub tohutult suureks ja ülejäänud kiduvad selle kõrval. Seetõttu see jääb kõik lõppu."

Eesti 200 saab arvestada 13, SDE 14 saadikuga

Riigikogu SDE fraktsiooni kuulub küll ametlikult üheksa liiget, kuid tegelikult saab fraktsioon arvestada veel viie nn aknaalusega (Jaak Aab, Andre Hanimägi, Züleyxa Izmailova, Ester Karuse, Tanel Kiik) ehk neil on reaalselt 14 saadikut. Eesti 200, kes sai valimistel samuti 14 mandaati, on aga pärast Izmailova välja arvamist esindatud 13 saadikuga ehk ühe saadiku võrra väiksema esindusega kui SDE.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni kuulub 37 saadikut. Lisaks saavad nad arvestada fraktsioonitu Maria Jufereva-Skuratovski häälega. Kokku on seega Reformierakonnal 38 saadikut.

Kui Reformierakonna, Eesti 200 ja SDE valitsus võimule tuli, jagati ära lisaks ministrikohtadele ka olulised positsioonid riigikogus ja mujal.

Reformierakond sai endale järgmised kohad: peaminister, rahandusminister, kliima- ja elukeskkonnaminister, kaitseminister, justiitsminister, sotsiaalkaitseminister, kultuuriminister, Euroopa Komisjoni volinik, riigikogu aseesimees, rahanduskomisjoni esimees, väliskomisjoni esimees, sotsiaalkomisjoni esimees, maaelukomisjoni esimees, julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees, korruptsioonivastase erikomisjoni aseesimees, riigieelarve kontrolli erikomisjoni aseesimees.

Eesti 200 sai järgmised ametikohad: riigikogu esimees, majandus- ja IT-minister, haridus- ja teadusminister, välisminister, riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees, keskkonnakomisjoni esimees, Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees, riigikaitsekomisjoni esimees.

SDE sai endale järgmised ametikohad: siseminister, regionaalminister, terviseminister, riigikogu majanduskomisjoni esimees, õiguskomisjoni esimees, kultuurikomisjoni esimees.