Rail Balticu Tallinna Ülemiste terminali ehitamine odavnes kahe aastaga

Kaks aasta tagasi kukkus Ülemiste terminali Linda ehitamise riigihange läbi. Toona tõi oma pakkumise lauda vaid üks ehitusfirma Itaaliast, kelle pakkumine 346 miljonit eurot ületas eeldatava ehitusmaksumuse mitmekordselt. Rail Baltic Estonia (RBE) vahetas seejärel oma hankestrateegiat ja rahastab nüüd Ülemise ühisterminali ehitust viies etapis.

RBE tehnilise juhi Rašid Pulatovi sõnul on etappide kaupa hankeid tehes pakkumisi saada lihtsam.

"Tänaseks on meil kaks etappi lepingus ja kolmanda etapi leping on varsti olemas. See [etappide kaupa hankimine] oli kindlasti hea otsus, sest üks asi on hind ja teine on suurem pakkujate hulk," ütles Pulatov ERR-ile.

Ülemiste ühisterminali kogumaksumus koos projekteerimiskuludega jääb 200 miljoni euro juurde.

Küsimusele, kas ühisterminali ehitamise maksumuse vähenemise juures jääb midagi ehitamata, vastas Pulatov: "Midagi ehitamata ei jää. See [hinna]võit tulebki läbi selle, et me oleme selle projekti ära tükeldanud ja see on partneritele arusaadavam. See üks Itaalia ettevõte, kes pakkus sinna 350 miljoni lähedale, tegelikult hinnastas pigem suure projekti riski järgi."

Rail Baltic peaks tööle hakkama 2030. aastal, kuid raudtee ühes terminaliga valmib 2029. aasta lõpuks.

"Tegelikult saame valmis ka natukene varem. 2030. aastal peab saama rong juba sellel liikuda. Taristu ei tohi liiga vara valmis saada, sest siis tekivad kohe hoolduskulud. Kahtlemata on meil võimekus näiteks Ülemiste terminali puhul teha vajadusel kiiremini, aga praegu teeme ikka nii, et 2029. aasta lõpuks on ehitustegevus läbi, sõnas Pulatov.

Eelmise aasta oktoobris alustati Ülemiste terminali ettevalmistustöödega ja tõsteti uue raudtee maha panemiseks ümber Eesti Raudtee sõidurajad.

Tänavu mais pandi ehitisele ka nurgakivi. Kokku on Ülemiste terminali ehitamisel viis etappi, millest kaks on praegu täitmisel. Kolmanda hanke loodab RBE välja kuulutada veel tänavu.