Tallinna kesklinnas algasid uute rattateede ehitustööd

Juba mitmed aastad on kõne all olnud Tallinna kesklinna rattasõbralikumaks muutmine. 3. juulil alanud Mere puiestee ning 8. juulil algava Kaarli puiestee rattateede ehitustööd toovad linnapilti rohkem rohelust ning õhutavad inimesi sõitma jalgrattaga.

Rattateede ehitusest tulenevad ajutised liiklusmuudatused Kaarli ja Mere puiesteel muudavad liiklemise kesklinnas pisut aeglasemaks. Seetõttu tuleb nii autojuhtidel kui ka ühistranspordiga liiklejatel varuda tavapärasest rohkem kannatust ning tähelepanu.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul on seesugune ajutine liikluskorraldus parim suveperioodil.

"Eks nende rattateede ehitus kahtlemata tähendab seda, et teistel liiklejatel on kitsam. Aga selleks me planeerime teetöid suveperioodiks, kui üldine liikluskoormus on väiksem linnas," lausus Järvan.

Ajutine ümberkorraldus kesklinna liikluses tagab pikemas perspektiivis aga korraliku teedevõrgustiku, mis muudab kesklinna rattaliikluse toimimise lihtsamaks. Tallinna kesklinna linnaosa vanema Sander Andla sõnul on praegune rattateede korrastamine linnale ainuvõimalik variant, et tagada kõigi liiklejate ohutus.

Lisaks jalgrattateede uuendamisele istutatakse projekti käigus nende äärde paarsada uut puud.

"Miks me seda kõike üldse teeme, on ju ikkagi see, et erinevatel liiklejatel – autojuhtidel, jalgratturitel, jalakäijatel – läheks ruum paremaks. Kui te vaatate praegust lahendust, kus sõidutee äärde on tõmmatud punane jutt, ei ole see mugav ei ratturile, autojuhile ega ka jalakäijale," ütles Andla.

Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere märkis, et rattateede võrgustike loomine on hoolikalt läbi kaalutud ning vajalik protsess.

"Rattateid ehitatakse Tallinnas riigi parimate asjatundjate poolt koostatud Tallinna rattastrateegia alusel. Me teame sealt kahte väga olulist põhimõtet – üks on see, et me peame ehitama rattateid kesklinnast eeslinnade suunas, ning teine äärmiselt oluline põhimõte on teedevõrgustiku loomine ning seda me kesklinnas teemegi," lausus Pere.

Pere paneb kesklinnas liiklejatele südamele kasutada auto asemel mõnd muud transpordivahendit.

"Ma soovitan kõigil, kel vähegi võimalik, sõita ühistranspordiga või rattaga, sellepärast et niimoodi me arvestame nende autojuhtidega, kes muud moodi kui autoga liigelda ei saa," ütles Pere.

Mere puiesteel taastub tavapärane liiklus oktoobris ning Kaarli puiesteel augusti lõpus.