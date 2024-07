Laneman ja Kunnas osalevad sotside suvepäevadel

Laneman ütles, et ta ei tahaks üldse vastata küsimusele, kas ta plaanib sotsidega liitumist. "Las see nädalavahetus jõuab kätte, siis oleme võib-olla kõik targemad," märkis Laneman.

Ta lisas, et ta on EKRE-st lahkumise kuu järel paljude inimestega suhelnud ja kohtunud. "See valdkond, milles ma tegelen, see on ju õnneks suhteliselt universaalne. Kõigil on üsna sarnased hirmud, mured ja soovid. See võimaldab inimestega paremini, avatumalt ja sisuliselt suhelda."

Kunnas ütles, et teda kutsus sotsiaaldemokraatide suvepäevadele esinema riigikogu riigikaitsekomisjoni kaaslane Raimond Kaljulaid. "Ta korraldab seal ühe paneeldiskussiooni. Ta palus mul lihtsalt tulla sinna selgitama puhtalt sõjalisi küsimusi, milles ta ise ei ole nii pädev."

EKRE nimekirjas riigikokku valitud, kuid parteituks jäänud Kunnas ütles, et ka sotsidega ta ühineda või kõiges koos hääletada ei plaani. "Ma teen loomulikult kõigiga koostööd, kes vähegi küsivad minu käest riigikaitse asjades, aga mul ei ole kavas kellegagi ühineda."

Sotsiaaldemokraatlik erakond andis neljapäeval teada, et partei nädalavahetusel toimuvatel suvepäevadel on programmis ka muuhulgas arutelu pealkirjaga "NATO 75: Washingtoni tippkohtumine ja allianssi tulevik". Selles osalevad lisaks sotsiaaldemokraatidele veel Kunnas ja Laneman.

Alar Laneman lahkus EKRE-st 14. juunil, viidates rahulolematusele, et EKRE juhid viisid ta riigikaitsekomisjonist maaelukomisjoni, mistõttu ta ei saanud enam riigikaitsega tegeleda. Brigaadikindral Laneman oli aastatel 2002–2007 kaitseväe peastaabi ülem.

Kolonelleitnanti auastmega Leo Kunnas lahkus samal päeval samuti EKRE fraktsioonist, öeldes et tal ei ole kujunenud olukorras võimalik EKRE fraktsioonis rahvast teenida ja riigikaitset arendada.

Kui Laneman liituks sotsiaaldemokraatidega, kasvaks partei liikmete arv riigikogus 15 inimeseni. Kui Laneman oleks valmis sotsiaaldemokraatidega koos hääletama, võiks partei toetuda 16 häälele.

Kui praegu on sotsiaaldemokraatidel ja Reformierakonnal kahe peale riigikogus 52 häält, siis Lanemani ja Kunnase toetuse puhul võiks arvestada 54 häälega.

Kunnas sai möödunud valimistel Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita ringkonnas 3390 häält ja Laneman Pärnumaa ringkonnas 1802 häält.