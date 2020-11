Kohus ei andnud luba uurida MH17 katastroofi võimalikke alternatiivseid stsenaariume

Rahvusvaheliste uurijate sõnul lasti 2014. aastal Amsterdamist Kuala Lumpurisse teel olnud lennuk Ukraina kohal alla venemeelsete separatistide kontrolli all olevalt territooriumilt tulistatud raketiga, vahendas Reuters.

Kõik pardal olnud 298 inimest said surma, kaks kolmandikku neist olid Hollandi kodanikud.

Pärast aastaid kestnud tõendite kogumist teatas Hollandi juhitud rahvusvaheline ühisuurimise meeskond (JIT), et raketiheitja, millelt tulistatud rakett lennukit tabas, oli toodud kohe üle Ukraina-Vene piiri Vene sõjaväebaasist.

Hollandi valitsus peab lennuki allatulistamise eest vastutavaks Venemaad. Kohtu all on kolm venelast ning ukrainlane, neid süüdistatakse mõrvas. Ükski kahtlusalune pole vahi all ning vaid üks neist on kohtus esindatud.

Venemaa on alati eitanud igasugust seotust juhtunuga ning pakkunud välja erinevaid alternatiivseid teooriaid, mille uurijad on aga lükanud tagasi, öeldes, et tõendid neid ei toeta.

Kohtunik Hendrik Steenhuis ütles, et kaitsjad ei ole esitanud selget alternatiivset stsenaariumit, mida uurida, samas kui informatsioon mitme teise võimaliku selgituse kohta on juba kohtutoimikus kirjas.

Steenhuis ütles, et pealtnägijad, kes väidetavalt nägid 2014. aasta 17. juulil raketiheitjat, tuleks uuesti üle kuulata.

Kohtunikud otsustasid ka, et uuesti tuleks püüda rääkida Venemaa 53. brigaadi juhiga, kes uurijate sõnul raketiheitjat transportis.