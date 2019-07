Mälestusteenistused Hollandis ja Kuala Lumpuris leiavad aset vähem kui kuu pärast seda, kui rahvusvahelised uurijad esitasid 298 inimese mõrvas süüdistuse kolmele Vene ja ühele Ukraina kodanikule. Ohvritest 196 olid hollandlased ja 36 austraallased.

Hollandi peaminister Mark Rutte peab kõne õnnetuse mälestusmärgil Vijfhuizenis Amsterdami Schipholi lennujaama kõrval, kust lend 2014. aasta 17. juulil startis.

Mälestusmärki ümbritsevad 298 puud ja päevalilled, mis on pärit seemnetest Ukraina põllult, kuhu lennuk kukkus.

"Selles ainulaadses leinapaigas on taas kesksel kohal kõigi ohvrite nimede ettelugemine," teatas ohvrite ühendus ja lisas, et nimed loevad ette ohvrite pered ja sõbrad.

Rahvusvaheline uurimine selgitas välja, et lennuk tulistati Venemaal valmistatud BUK-raketiga alla Ukraina nn separatistide kontrollitud aladelt. Uurijate sõnul oli rakett pärit Vene sõjaväe 53. õhutõrje raketibrigaadilt.

Holland ja Austraalia peavad MH17 allatulistamise eest vastutavaks Venemaad.

Juunis esitati süüdistus neljale inimesele: Vene kodanikele Igor Girkin, Sergei Dubinski ja Oleg Pulatov ning Ukraina kodanikule Leonid Hartšenkole. Kõik neli on seotud Ida-Ukraina võitlejatega ning olnud sealsetes üksustes kõrgetel positsioonidel.

Venemaa on seotust juhtunuga eitanud ja president Vladimir Putini sõnul ei ole Moskva süüst tõendeid.

Austraalia peaminister Scott Morrison säutsus, et tema valitsusel "on endiselt meelekindlust võtta selle kohutava juhtumi süüdlased vastutusele".

"Austraalia ei unustanud seda hirmsat päeva, seisame kindlalt õigluse nimel, mida ohvrid ja nende pered väärivad," lisas ta.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Federica Mogherini ärgitas Moskvat käimasolevale juurdlusele kaasa aitama.

"EL kutsub Venemaad tunnistama oma vastutust ja tegema igakülgset koostööd juurdlusega," ütles ta. "EL on kindel eelseisvate õiguslike protseduuride sõltumatuses ja professionaalsuses."

Hollandi välisminister Stef Bok ütles, et on "tänulik ülemaailmsele toele meie ühisele üritusele seada jalule õiglus. Me jätkame selle tegemist."

Malaisia toetus selle allatulistamise uurimisele on sattunud aga kahtluse alla, kuivõrd riigi peaminister Mahathir Mohamad nimetas Moskva süüdistamist "poliitiliselt ajendatuks".