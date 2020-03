Hollandis algas esmaspäeval kohtuprotsess seoses Malaisia reisilennuki allatulistamisega 2014. aastal Ida-Ukrainas; süüalusteks on kolm Vene kodanikku ja üks Ukraina kodanik, kes tegutsesid sündmuste ajal nn separatistide ridades Donbassis.

Mehi süüdistatakse osavõtus lennufirma Malaysia Airlines allatulistamises ja 298 inimese mõrvas.

Protsess leiab aset Hollandis, mis on juhtinud selle juhtumi rahvusvahelist uurimist. Kaks kolmandikku lennu MH17 ohvritest olid hollandlased.

Uurijate hinnangul tulistati lennuk alla Ida-Ukraina Kremli-meelsete võitlejate kontrolli all olnud territooriumilt õhutõrjeraketiga Buk, mis kuulus Vene relvajõudude üksusele.

Venemaa on oma osalust eitanud ega ole juurdlusele kaasa aidanud.

Süüalusteks on venelased Igor Girkin (Strelkov), Sergei Dubinski ja Oleg Pulatov ning Ukraina kodanik Leonid Hartšenko. Kõik nad on rahvusvaheliselt tagaotsitavad.

Girkin on Vene julgeolekuteenistuse FSB endine polkovnik ja Ida-Ukraina nn Donetski Rahvavabariigi endine kaitseminister.

Uurijate hinnangul ei ole keegi süüdistatavaist isik, kes tulistas välja reisilennukit tabanud raketi. Kahtlusaluste nimistu on palju pikem.

Lend MH17 oli teel Amsterdamist Kuala Lumpurisse. Boeing 777 lendas kümne kilomeetri kõrgusel ala kohal, mille suhtes polnud kehtestatud lennukeeldu.

Kohus: MH17 protsess jätkub hoolimata kahtlusaluste puudumisest

Hollandi kohtunikud otsustasid esmaspäeval, et kohus nelja Malaysia Airlinesi lennu MH17 allatulistamise kahtlusaluse üle võib jätkuda, kuigi süüdistatavad kohtusse ei ilmu.

Kohus võib jätkuda "tagaselja" kolme kahtlusaluse: venelaste Igor Girkini ja Sergei Dubinski ning Ukraina kodaniku Leonid Hartšenko üle, ütles kohtu eesistuja Hendrik Steenhuis.

"Eeldame, et nad loobusid õigusest kohal viibida, kuna ei hinda õigust kohal olla," ütles kohtunik, lisades, et kohtualuseid on teavitatud nii posti teel kui ka sotsiaalmeedia vahendusel.

Neljas kahtlusalune, Vene kodanik Oleg Pulatov, ei viibi samuti kohal, kuid teda esindab advokaat, ütles Steenhuis.

Kohus: rohkem kui 80 MH17 ohvri sugulast nõuab valuraha

Rohkem kui kaheksakümne 2014. aasta juunis Donbassi kohal alla tulistatud Malaysia Airlinesi lennukis Boeing (reis MH17) hukkunu sugulast kavatseb taotleda valuraha, teatas esmaspäeval protsessiga alustanud Haagi kohtu eesistuja.

"Praeguseks on avaldanud soovi kohtu ees üles astuda 49 inimest (hukkunu sugulast), 82 on pöördunud kohtu poole kirjalikult ja 84 nõuab valuraha," ütles kohtunik.

Tema sõnul ei ole need arvud lõplikud, sest kõikide hukkunute sugulased ei ole veel seisukohta võtnud.