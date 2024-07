Von der Leyen lubas jätkata rohepöördega ja tugevdada EL-i välispiiri

Von der Leyen lubas neljapäeval tugevdada Euroopa Liidu piirivalveagentuuri Frontex ja kolmekordistada piirivalvurite arvu.

"Me peame Frontexit tugevdama, tegema selle tõhusamaks, kuid samal ajal pidama igakülgselt kinni põhiõigustest. Ma teen ettepaneku kolmekordistada Euroopa piiri- ja rannikuvalvurite arv 30 000-ni," ütles ta pöördumises Euroopa Parlamendile.

Rohepöörde jätkamise osas lubas von der Leyen kärpida kasvuhoonegaaside heidet 2040. aastaks 90 protsendi võrra.

"Uus puhta tööstuse lepe aitab langetada ka elektriarveid," ütles ta parlamendile ja lisas, et kõrged elektrihinnad pärsivad bloki konkurentsivõimet.

Von der Leyeni sõnul plaanitakse kinni pidada ka kliimaeesmärkidest, mis on seatud aastateks 2030 ja 2050. Samas lubas ta kärpida bürokraatiat ning toetada rohkem põllumehi.

Von der Leyen kavatseb veel nimetada Vahemere voliniku, kes hakkab tegelema investeeringute, julgeoleku ja rändega, vahendas Bloomberg.

Von der Leyen sarjas veel Ungari peaministri Viktor Orbani isetegevuslikku Ukraina sõja teemalist Moskva-visiiti, nimetades seda "lepitusmissiooniks".

Lisaks rääkis ta veel, et verevalamine Gaza sektoris peab viivitamata lõppema.

"Gaza inimesed ei suuda enam rohkemat välja kannatada, inimkond ei suuda rohkemat välja kannatada. "Meil on vaja viivitamatut ja kestvat relvarahu. Meil on vaja Iisraeli pantvangide vabastamist ja me peame valmistuma järgnevaks päevaks," rääkis von der Leyen.