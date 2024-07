ERR Strasbourg'is: von der Leyeni võiduhääled tulid rohelistelt

Kui Ursula von der Leyen neljapäeva hommikul europarlamendile kõnet pidas, võis tema kehakeelest välja lugeda, et vajalikud 360 häält 719 häälest on olemas ning tõenäoliselt kuhjaga pealegi. Seda kinnitasid ka hilisemad saadikute kõned.

Hääletusetulemuste väljakuulutamine oli siiski pinev hetk. "Vajalik parlamendiliikmete häälteenamus: 360. Poolthääli: 401," kuulutas Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola.

Sisuliselt just selline ongi kolme poliitpere – Euroopa Rahvapartei, sotsiaaldemokraatide ja liberaalide – esindajate arv parlamendis. Ent see, kui soojalt kallistasid teineteist von der Leyen ja roheliste fraktsiooni juht Terry Reintke pärast hääletust, ei jätnud mingit kahtlust, kust tulid võiduhääled.

"Nii nagu oli mingil määral arvata või see oht oli olemas, et roheliste hääled in corpore läksid tõenäoliselt von der Leyeni taha, mis muidugi hakkab kujundama tema poliitikat samas suunas edasi nagu viimase viie aasta vältel. Ehk et väga selgelt vasakpoolselt rohelistele meeldivalt suunatult," kommenteeris Euroopa Parlamendi Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni liige Jaak Madison.

Et Euroopa rohelepe elab edasi, kinnitas ka von der Leyen.

"Ma tulen välja uue puhta tööstuse leppega järgmise mandaadi esimese 100 päeva jooksul. See koondab investeeringud taristusse ja tööstusesse eriti energiaintensiivsetes sektorites. See aitab luua juhtivaid turgusid kõiges – puhtast terasest kuni puhta tehnoloogiani," kõneles von der Leyen.

See aga tähendas, et von der Leyen Euroopa Konservatiividelt ja Reformistidelt ilmselt eriti palju hääli ei saanud. Vastu hääletas ka Madison.

Von der Leyeni poolt hääletas aga näiteks Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liige Jüri Ratas (Isamaa), kelle sõnul on järgmisel viiel aastal komisjoni prioriteedid Ukraina võit sõjas ja Euroopa konkurentsivõime, aga mitte ainult.

"Mulle väga sümpatiseeris tema mõte, et bürokraatiat tugevasti vähendada. Et ta toob kohe eraldi voliniku asepresidendi kohale – nii ta ütles –, kes peab ka aru andma, kuidas seda Euroopa bürokraatiat vähendada," rääkis Ratas.

Von der Leyeni kinnitamine tähendab, et rahulikuma südamega saab enda kuulamiseks europarlamendis hakata valmistuma ka Eesti endine peaminister ning komisjoni kõrge välisesindaja kandidaat Kaja Kallas.