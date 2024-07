Ursula von der Leyen jätkab Euroopa Komisjoni presidendina

Hääletamata jättis 15 saadikut ja seitse valimissedelit tunnistati kehtetuks.

Von der Leyenil oli ametis jätkamiseks vaja saada 361 häält. Teda toetasid kolm suuremat fraktsiooni - Euroopa Rahvapartei, sotsialistid ja Renew. Poolt hääletasid ka umbes 45 roheliste liiget, kirjutas Politico.

Itaalia peaministri Giorgia Meloni partei Itaalia vennad teatas, et hääletas Ursula von der Leyeni ametis jätkemise vastu.

Eesti saadikutest on teatanud Jüri Ratas (Isamaa), et hääletas poolt ning Jaak Madison, et hääletas vastu.

Enne hääletust tutvustas von der Leyen parlamendile oma poliitilisi eesmärke.

Von der Leyen asub nüüd kokku panema oma poliitilist programmi aastateks 2024-2029 ning jaotama volinike portfelle liikmesriikide poolt välja pakutud kandidaatide vahel.

Enne hääletust peetud kõnes lubas von der Leyen muu hulgas kärpida kasvuhoonegaaside heidet 2040. aastaks 90 protsendi võrra ja kolmekordistada EL-i piirivalvurite arvu.

Von der Leyen kavatseb veel nimetada Vahemere voliniku, kes hakkab tegelema investeeringute, julgeoleku ja rändega.

Sel nädalal Eesti peaministri ametist tagasi astunud Kaja Kallas on Euroopa Liidu kõrge välisesindaja kandidaadina osa von der Leyeni paketist.