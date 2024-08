Michal ja Ligi kritiseerisid konjunktuuriinstituudi juhi sõnumeid

Konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp rääkis teisipäeval värsket Eesti majanduse olukorra ülevaadet ja prognoosi tutvustades, et Eesti teel Euroopa viie kõige kallima riigi sekka.

"Siin saab olema oluline mõju uutel rakendatavatel maksudel, sealhulgas uuel käibemaksumääral. Kuhu me liigume? Me liigume Euroopa viie kallima riigi suunas," ütles konjunktuuriinstituudi juht.

Peaminister Michali sõnul eksib Raudsepp faktidega ning tekitab oma sõnumitega majanduses ebakindlust.

"Kui me ise ennast üles kütame, räägime seda turgu ja majandust väiksemaks, elu ebakindlamaks, siis küllap see ka saabub. Turgu väiksemaks rääkida, majanduses ebakindlust tekitada ei saa olla eesmärk," ütles Michal valitsuse pressikonverenstil.

"Konjunktuuri instituudi juhataja või direktor, misiganes ta ametinimetus on, andis teada, et me oleme kohe Euroopa viie kallima riigi hulgas. Faktid siiski näitavad, et Euroopa majandusruumis oleme 15. ja Euroopa Liidus 12," lausus Michal.

Michal meenutas, et Leev Kuuma ja Marje Josingu aegadel otsis konjunktuuriinstituut alati positiivset, mitte ei rääkinud majanduse jaoks turgu väiksemaks.

"Nii, et eks kaubandus-tööstuskoda peab ka enda käest küsima, et kui konjunktuuriinstituut seda turgu räägib süngemaks, siis millist kasu sellest Eesti ettevõtlusele tõuseb. See ei ole üleskutse kellegi noomimiseks, vaid lihtsalt faktikontrolliks. Faktides tuleb olla täpne," lausus Michal.

Michal lisas ka seda, et Eesti maksukoormus võib sel aastal mitteametlike hinnangute järgi tõusta 35 protsendi lähedale ja jõuda 2026. aastaks 36 protsendi lähedale. "Kui eeldada, et teiste Euroopa riikide maksukoormus ei muutu, oleks meie selle aasta maksukoormus endiselt Euroopa Liidu tagantpoolt seitsmes," ütles Michal.

Ta lisas, et 2026. aastal oleks Eesti maksukoormuse poolest tagantpoolt 11. "See on keskmisest siiski veel kaugel. Täna on Euroopa Liidu keskmine 41,7 protsenti," ütles Michal.

"On oluline tajuda, et kui debatti pidada, kus me asume hindade osas, kus me asume maksude osas, siis tuleks võrrelda muu majanduspildiga," märkis Michal.

Kriitiline oli ka rahandusminister Jürgen Ligi. "Konjunktuuriinstituudi asi ei ole rääkida majandust kogu aeg alla ja siis uurida, et kui alla ta läks. See on praegu niimoodi juhtunud, et on käidud riigikogus seda juttu ajamas. See paradigma muutus on täiesti totaalne. Ja ammugi ei ole konjunktuuriinstituudi asi poliitilist konjunktuuri kujundada ja siis uurida ja öelda, et nüüd on lahendus selles," kommenteeris Ligi.