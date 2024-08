Kõlvart: Peterburi tee remont tuleb tervikuna ära teha

Tallinna linn alustab sügisel Peterburi tee parandamist, seda aga üksnes ühel väiksel teelõigul. Ülejäänud tee remondi ulatus on veel lahtine. Endine linnapea Mihhail Kõlvart jupitamist õigeks ei pea ja leiab, et Peterburi tee vajab remonti ikkagi täies ulatuses.

Tallinna Peterburi tee meenutab kuumaastikku ja seda on aastate jooksul korduvalt lapitud. Linnavalitsus lubab sügisel hakata remontima Majaka ja Väike-Paala tänava vahelist teelõiku, aga seda, kui põhjalikult parandatakse teelõik Mustakivi teest Väo ristini, veel selgunud ei ole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Teine teelõik, see pikem teine etapp saab maksta, kas kaks-kolm-neli miljonit, kui me teeme remonti, lapime augud, paneme uue asfaldikatte. Või kui me teeme täisrekonstruktsiooni, ehitame tänava täiesti ümber, siis ta võib maksta 20 miljonit ja rohkem eurot," ütles Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere.

Nelja kilomeetri pikkune jupp kahe teelõigu vahel jääb aga esialgu puutumata.



"Seal on väga iseäralik olukord, kus me teeme ühe otsa valmis, siis me teeme teise otsa valmis ja esimese ja teise vahele jääb paar kilomeetrit tühimikku, mille projekti me peame uuendama. Seal on üks viadukt. Me peaksime isegi kaaluma seda, kas seda viadukti on meile edaspidi üldse tarvis," sõnas Pere.

Tee-ehitajate sõnul on vajadus remondi järele olemas.

"Kui remont ikka tõsiselt ette võtta, siis see toob endaga kaasa lihtkujul ainult katte remondi, aga teisalt mingeid liikluskorralduslikke muudatuste ümberehitamise, siis võib-olla tehnovõrkude ümber ehitamise, mingeid rajatised, süsteemid. Võib öelda lihtsalt, et tõenäoliselt Tallinna linna piires kogu Peterburi tee lõigul on erinevate meetmetega remonditegemise vajadus olemas," ütles Eesti Taristuehituse Liidu tegevdirektor Tarmo Trei.

Ka endine Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (KE) leiab, et lihtsalt teekatte parandamine Mustakivi tee ja Väo risti vahelises lõigus kõne alla ei tule.

"Täna pole mõtet mõõta, mis kõige halvem teelõik on, tuleb see tervikuna ära teha. Aukude parandamine täna kindlasti ei ole adekvaatne plaan ja tegelikult praegune koalitsioon Tallinnas võiks kokku leppida näiteks taristuministriga, et ka riik võiks osaleda selles projektis," ütles Kõlvart.

Kuigi riik võiks Peterburi tee parandamisele nii koalitsiooni kui ka opositsiooni arvates õla alla panna, ei tohiks toetuse puudumine takistada parandustööde lõpule viimist.

"Loomulikult riigi abi oleks siin väga asjakohane ja täna seda uus linnavõim võiks ka kokku leppida, aga kui seda ei tule, siis jätkuvalt linnal on see ressurss olemas, selleks, et seda objekti lõpuni viia," lisas Kõlvart.

Pärtel-Peeter Pere sõnul vajaks Peterburi tee ühtlasi uut nime, näites Rakvere tee.