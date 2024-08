Sotsiaalministeerium salastas ekslikult tervishoiumuudatuste eelnõu

26. juulil ilmusid eelnõude infosüsteemi sotsiaalministeeriumis valminud tervisevaldkonna ministrite määruse muutmise eelnõud, kuid millega täpsemalt tegu, jäi avalikkusele saladuseks, kuna dokument kandis asutusesisese kasutamise ehk AK-märget.

Möödunud nädalavahetusel juhtis sellele Paides arvamusfestivalil tähelepanu justiits- ja digiminister Liisa Pakosta, kes ütles, et isegi tema valitsuse liikmena ei saanud eelnõudega AK-märke tõttu tutvuda.

Nüüdseks on märge eelnõude juurest eemaldatud ning sotsiaalministeeriumi kinnitusel sattus see sinna eksituse tõttu.

"Inimlikke eksimusi tuleb ikka ette, kuid ei tea, et viimastel aastatel oleks sarnaseid juhtumeid sotsiaalministeeriumis olnud," lausus ministeeriumi meediasuhete nõunik Kirsi Pruudel.

ERR on varem korduvalt kajastanud ametkondade tendentsi agaralt dokumente salastada, ehkki seaduse järgi peaks üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele olema võimalik kõigil inimestel ligi pääseda.

Riigisekretär Taimar Peterkop on öelnud, et avaliku teabe seaduse igapäevane rakendamine on kaugenenud seaduse eesmärgist, mille kohaselt peab igaühele tagama juurdepääsuvõimaluse üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele.

Õiguskantsler Ülle Madise on välja toonud, et üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele tagab juurdepääsuvõimaluse avaliku teabe seadus ning see lähtub põhimõttest, et avaliku teabe avalikkus on reegel ja dokumentide asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamine erand.