Saks: Ukraina eesmärk ei ole sügavale Venemaale edasi tungimine

Ukraina vägede pealetung Venemaale Kurski oblastisse on väga hästi planeeritud ja siiani ka hästi läbi viidud, ütles Rainer Saks ETV saates "Ringvaade suvel".

Saks märkis, et pealetung on 10 päeva kestnud ja praegu ei paista, et Ukraina hakkaks seal kaitsele üle minema. "Aga ma arvan, et Kurski piirkond ei ole selle operatsiooni põhiline eesmärk praegu. Ma arvan, et me näeme veel mingit järge sellele kuskil mujal," lisas ta.

Saks märkis, et pealetung Kurski oblastisse tuli Venemaa juhtkonnale ootamatult ja see on ka praeguses faasis selle operatsiooni kõige tähtsam tulemus.

"See tuli Venemaa juhtkonnale täieliku üllatusena, mistõttu on nad teinud väga palju rabedaid otsuseid ja see annab võimaluse Ukrainal selle pealetungiga jätkata. See on kindlasti väga suur saavutus," ütles ta.

Samas võib Ukraina oskusliku tegutsemisega saada pealetungist ka strateegilist kasu.

"Kui Ukraina tahab sellest saada ka strateegilist kasu, saada enda kätte strateegilist initsiatiivi, siis nad peavad oskama selle pealetungiga Kurski oblastis nii edasi minna, et Venemaa on sunnitud lõpetama pealetungi Donbassis. Siiani Venemaa seda teinud ei ole," selgitas Saks.

Saksa hinnangul ei planeeri Ukraina väga sügavale Venemaa territooriumile edasi tungida, vaid pigem üritab enda kontrolli alla saada piiriäärseid alasid. Saks on veendunud, et Ukraina ei ole sihtmärgiks võtnud Kurski linna ja Kurtšatovi linna, kus asub tuumaelektrijaam, enda kontrolli alla saamist.