Saksa meedia teatas eelmisel nädalal, et Saksa prokurörid tuvastasid Ukraina sukelduja kahtlusalusena Nord Streami sabotaažirünnakus ja väljastasid korralduse tema vahistamiseks Poolas.

Poola sai Saksa vahistamismääruse, kuid kahtlusalune oli juba riigist lahkunud, kuna Saksamaa ei kandnud tema nime tagaotsitavate isikute andmebaasi, ütlesid Poola prokurörid Reutersile.

Moskva usub, et Saksamaa lõpetab uurimise ilma süüdlasi tuvastamata, teatas Venemaa välisministeeriumi Euroopa osakonna juhataja Oleg Tjapkin.

"Me oleme tõstatanud küsimuse Saksamaa ja teiste mõjutatud riikide kohustuste täitmisest ÜRO terrorismivastaste konventsioonide raames," ütles Tjapkin.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles hiljem meediaväljaandele Izvestia, et Saksamaa peab vastama kõigile küsimustele.

Saksamaa peaprokurör keeldus RIA raporti kommenteerimisest.

Saksamaa välisministeeriumi pressiesindaja lükkas kaebuse tagasi. "Me oleme Venemaa ametivõimudega ühenduses," ütles ta, ilma et oleks üksikasjalikult käsitlenud käimasolevat uurimist.

Nord Stream 1 ja 2 torujuhtmed purunesid plahvatuste tagajärjel 2022. aasta septembris, seitse kuud pärast seda, kui Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

Keegi ei ole vastutust rünnakute eest võtnud. Venemaa on korduvalt öelnud, et rünnaku viisid läbi USA ja Suurbritannia, kuid mõlemad riigid on seda eitanud.

Lavrov väitis, ilma tõendeid esitamata, et lõppkokkuvõttes andis Washington käsu torujuhtmete õhkimiseks. The New York Times, The Washington Post ja The Wall Street Journal on teatanud, et rünnaku taga oli Ukraina. Kiiev on seda korduvalt eitanud.

Lavrov ütles, et sellised raportid on mõeldud avalikkuse tähelepanu kõrvale juhtimiseks terroristliku akti tegelikelt toimepanijatelt. "See on Saksamaale häbiväärne, et ta lihtsalt vaikides aktsepteerib, kuidas ta jäi ilma pikaajalisest energiavarustusest ja seega majanduslikust õitsengust, mis oli tema arengule paljude, paljude aastakümnete jooksul võtmetähtsusega, stabiilse ja mõistliku hinnaga Vene gaasi varustamise näol," ütles ta.