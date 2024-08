Tallinna üürikorterite hind on hakanud ülespoole liikuma

Üürikorterite hind on Tallinnas kallinema hakanud ja periood, mil pakkumisi oli turul nõudlusest rohkem, on möödas, ütlevad kinnisvarabürood, kelle hinnangul pole muudatus hooajast tingitud. Teistsugune on olukord Tartus, kus järgmise pooleteise nädalaga jaotatakse turg ära ja siis langeb huvi üürikorterite vastu tunduvalt.

Domus Kinnisvara maakleriteenuste juht ja juhatuse liige Rando Vanaveski ütles ERR-ile, et Tallinna korterite üürihinnad on pisut tõusnud. Tema sõnul on raske öelda, millal pööre hindades tekkis, kuid tegu on viimaste kuude tendentsiga.

Ka Uusmaa juhatuse liikme Igor Habali sõnul on Tallinna korterite üüri hind tõusnud viimaste kuudega kuni kümme protsenti. Talvel ja kevadel oli üüripakkumisi praegusega võrreldes enam kui veerandi võrra rohkem.

"Turism oli hõre, viimased aastad üüriturgu mõjutanud välisüliõpilaste ja ukrainlaste arv languses. Pakkumist oli rohkem, nõudlus madal ja üürihinnad pigem langesid," rääkis Habal ja lisas, et suvekuudega on olukord vastupidiseks pöördunud.

Inimesed ootavad kinnisvara ostmiseks kindlamat majandusprognoosi ja madalamaid intresse, mistõttu eelistatakse praegu üürimist.

"Turule tuleb uusi üürikortereid juurde vähe, pigem kaovad senisedki pakkumisest ära. Uutesse üürikorteritesse investeerimine ei tasu hetkel ära, mistõttu ka nende pindade arv on vähenenud," ütles Habal. "Kõik see kokku mõjutab üürituru nõudlust ja hindasid, mis on viimaste kuudega keskmiselt 5-10 protsenti kasvanud ning ilmselt kerge tõus jätkub."

Rando Vanaveski ütles, et kõige enam soovitakse üürida kahe-kolmetoalisi perekortereid, ehkki hooajaliselt on suurenenud ka tudengite üürihuvi. Üliõpilased soovivad sageli mitme peale suuremat korterit üürida. Siiski ei ole praeguse hinnatõusu taga Vanaveski sõnul hooajalisus.

"Pigem on nõudlus kasvanud. Kui vahepeal oli turul üüripakkumiste kasv ja ka veidi hirm, et seda mahtu tuleb veel juurde, pannakse tühjana seisvad korterid üürile, siis see sai mingil hetkel lae ette, nõudlus ja pakkumine läks balanssi," lausus ta.

Kõige keerulisem on Vanaveski sõnul leida üürnikke korteritesse, kus kõrvalkulud on väga suured, sest kommunaalkulusid jälgivad potentsiaalsed üürnikud väga tähelepanelikult.

"Linnaosade lõikes pakuvad tudengitele huvi suurte ülikoolide ümbrused. Väga populaarsed on ka Kesklinn ja Põhja-Tallinn," lisas ta.

1Partneri andmetel on vanemate, niinimetatud mägedel asuvate üürikorterite seas jätkuvalt nõutud kaubaks kahetoalised, mille hind jääb 400-450 euro vahemikku.

1Partneri maakler-konsultant Helen Šank ütles, et ühiselamutuba meenutava 14-18-ruutmeetrise elamiskõlbuliku korteri hind algab Tallinnas kuus 250 eurost, millele lisanduvad kommunaalkulud.

"Traditsioonilistes mõõtudes ühetoaliste korterite üür algab 350 eurost kuus ja needki asuvad pigem vanemates majades kesklinnast kaugemal," lausus Šank.

Tartus käib üürnike nimel tihe rebimine

Tartus töötav Domus Kinnisvara kutseline vanemmaakler Marge Tõnnis ütles, et ehkki ka Tartus on teatud korterite hinnad tõusnud, on võrreldes eelmise suvega paisatud turule kümneid ja kümneid kortereid ning tark üürileandja ei peaks hinnataset toonasest kõrgemale tõstma, sest pakkumist on palju rohkem kui nõudlust.

"Hoiame taseme eelmise aastaga suhteliselt sama, et üürnik tuleks ja oleks stabiilne," selgitas Tõnnis. "See, kas kliendid, kes istuvad jäigalt oma soovide otsas, saavad oma korterid välja üüritud, on õnneloos."

Tõnnis tõi välja, et kolmapäevase seisuga oli kinnisvaraportaalis Kv.ee Tartu linnas üürilist ootamas 234 kahetoalist korterit. Samas on enamik, kes enne sügist Tartus korterit tahavad üürida, selle praeguseks juba leidnud.

"Meil on ainult poolteist nädalat ja algab kool, siis on see pidu läbi. Turg jaotatakse järgmise nädalaga ära," tõdes aastakümneid Tartus maakleritööd teinud Tõnnis.

Tõnnis soovitas korterite üürileandjatel realistlik olla ja mitte kõiki kõrvalkulusid, nagu ühistu laenumakseid või remondifondi üürniku kanda jätta, sest kui noored ja kogemusteta üürnikud võivad algul ka kõigega nõusse jääda, siis kütteperioodi eest arveid saades hakatakse massiliselt lepinguid üles ütlema ning talvel uut üürnikku leida on juba palju keerulisem.

"Igal aastal suureneb tendents, et talvel, kütteperioodil on kümneid vabu kortereid ja kes siis tänases majandussituatsioonis jõuab neid kulusid maksta?" ütles Tõnnis.

Konkurentsitult kallimad on Tõnnise sõnul üürihinnad linnaosades, mis on õppehoonete ümbruses, nagu Tammelinnas, kus elamufondi praktiliselt pole ja see kergitab hinnad kõrgele, või ka Veerikul, mille lähedusse on ehitatud ülikooli õppehooneid, Tartu Ülikooli kliinikum ja Biomeedikum. Annelinna puhul eristuvad piirkonna algus, keskpaik ja lõpp ehk mida kesklinnast kaugemale korter jääb, seda odavam on üür.

Tõnnise sõnul sõltub korteri hind väga palju konkreetsetest üksikasjadest, aga keskmiselt jääb remontimata või keskmises seisus ühetoalise korteri hind Tartus veidi üle või alla 300 euro pluss kommunaalmaksed, samas kui uuemas majas võib üürihind üle 400 euro ulatuda.

Kahetoaliste korterite üür on Tartus sõltuvalt piirkonnast alates 360 eurost kuni 500 ja enamagi euroni ning kolmetoaliste hind algab umbes 500 eurost.