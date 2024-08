WSJ: USA tuumabaaside moderniseerimist vaevavad kõrged kulud

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et maismaal asuvad tuumabaasid vajavad moderniseerimist, kuid ehitustegevus USA-s läheb üha kulukamaks ning renoveerimistööd viibivad.

USA moderniseerib oma tuumajõude ning käivitas selleks projekti Sentinel. Kogu programm peaks järgmise 30 aasta jooksul minema maksma vähemalt 1,5 triljonit dollarit. Selle projekti raames tahab riik moderniseerida ka oma tuumabaase, vahendas The Wall Street Journal.

USA armee käsutuses on mandritevahelised ballistilised raketid ja need stardivad raketišahtist. Pentagon eeldab nüüd, et raketišahtide moderniseerimine läheb maksma ligi 141 miljardit dollarit. Veel jaanuaris hinnati nende renoveerimist 30 miljardi dollari võrra odavamaks.

Raketid asuvad maapiirkondades asuvates baasides ja kohalikud elanikud ootavad nüüd, millal alustatakse piirkonnas ehitustegevust. Kõrgete kulude tõttu valitseb aga ebakindlus ning näiteks Nebraska osariigis asuva Kimballi linna elanikud said teada, et ehitustegevus võib alata alles viie aasta pärast.

Pentagon on samas aastakümneid kinnitanud, et tuumaraketid on riikliku julgeoleku seisukohalt kriitilise tähtsusega. Näiteks Minuteman I raketid olid valmisolekus Kuuba raketikriisi ajal 1962. aastal, praegu on USA armee käsutuses Minuteman III raketid.

Sellised baasid peaksid peaksid tuumasõja korral tõmbama ka enda peale vaenlase tule. Vastane peaks siis kulutama hulga tuumarelvi hõredalt asustatud alade pommitamiseks.

Samas mandritevahelisi rakettidega varustatud baasid vajavad nüüd hädasti moderniseerimist, maa-alused juhtimiskeskused tuleb ümber ehitada. Varem kaks või kolm tundi kestnud hooldustööd võtavad nüüd kaks korda kauem aega.

Pentagon tahab kärpida kulusid, kuid vastavate otsuste tegemisele võib vahel kuluda lausa 18 kuud.

Sentineli projekti veab relvafirma Northrop Grumman, mille tegevust toetab ehitusfirma Bechtel. Inflatsiooni tõttu kerkisid ehituskulud aga lakke, oskustöölistest on pidevalt suur puudus. USA ametnikud möönavad, et mõnda hoidlat polegi võimalik enam moderniseerida ja need tuleb uuesti nullist üles ehitada.