Investoritele võlgu jäänud idufirma esitas avalduse saneerimiseks

Sadadele investoritele võlgu jäänud idufirma Planet42 asutaja Eerik Oja teatas neljapäeval võlausaldajatele, et on esitanud avalduse firma saneerimiseks.

2017. aastal asutasid eestlased Eerik Oja ja Marten Orgna autorendi teenust pakkuva firma Inclusion OÜ, brändinimega Planet42.

Firma alustas Lõuna-Aafrika Vabariigis autode ostmisega inimestele, kellele sealsed pangad laenu ei anna. 2021. aastal laines firma Mehhikosse.

Seitsme tegutsemisaasta jooksul kaasas firma kokku ligi 115 miljonit eurot, võttes investoritelt kümnete miljonite eurode eest tagatisteta laene.

Kogu tegutsemise ajal ei jõudnud firma kordagi aasta lõikes kasumisse.

Ettevõtte käive oli 2023. aastal 32,9 miljonit eurot, kuid kahjum 20,3 miljonit eurot. Aruande järgi oli ettevõttel kohustusi kokku pea 97 miljoni euro eest, varasid aga ligi 11 miljoni euro võrra vähem ehk 86 miljonit eurot.

Juuli lõpus teatas ettevõtte raskustest ja laenu tagasimaksete peatamisest.

Ettevõtte juht Eerik Oja andis neljapäeval investoritele teada, et on esitanud avalduse Inclusion OÜ saneerimiseks.

"Erinevaid stsenaariume analüüsides oleme jõudnud järeldusele, et hetkel on meil seadustest tulenevalt kaks valikut – kas esitada avaldus Inclusion OÜ pankrotiks või saneerimiseks," teatas Oja, kelle sõnul oleks pankrotiavaldus investoritele halvim variant.

"Arvestades pankroti destruktiivset mõju Planet42 ärile ja võlausaldajatele, otsustasime saneerimise kasuks ning esitasime täna, 15. augustil kohtule vastavasisulise avalduse. Järgmise 60 päeva jooksul on plaanis esitada kohtule täiemahuline saneerimiskava, mille koostamiseks tuleb läbi viia rida olulisi samme. Muu hulgas peame läbi rääkima ka laenude ajatamise ning vähendamise. Saneerimiskava kohtu poolt kinnitamiseks vajame ka allutatud laenuandjate tuge, kuna iga Inclusion OÜ-sse otse investeerinud allutatud laenuandja saab saneerimiskava kinnitamisel anda oma poolt- või vastuhääle," selgitas ta kirjas investoritele.

Oja tõdes, et kiire kasvu strateegia pole end piisavalt õigustanud, sest ettevõte ei ole kasumisse jõudnud.

"Kuhjunud kahjumite tõttu on laenukoormus kasvanud liiga suureks, mistõttu on Planet42 muutunud finantsiliselt haavatavaks ootamatutele muutustele ärikeskkonnas ja klientide käitumises, tuues kaasa likviidsuskriisi," lisas ta ja selgitas, et peamiselt on likviidsuskriisi esile kutsunud kiirelt ja ootamatult kasvanud rendilepingute ennetähtaegne lõpetamine klientide poolt, mille omakorda on põhjustanud peamiselt nõrk majanduskeskkond koos poliitilise ebakindlusega ning vanade remonditud autode kiire lagunemine.

Lisaks tõi likviidsuskriisi Oja sõnul kaasa valuutariski realiseerumine. "Rahavarudele pani lisasurve 2024. aasta juuni lõpus oluliselt (rohkem kui seitse protsenti) tugevnenud Lõuna-Aafrika randi (ZAR) valuutakurss, mistõttu pidime maksma kahe miljoni euro suuruse lisatagatise nõude (margin call)."

Oja sõnas, et Planet42 grupp ei ole oma rahalisi vahendeid ammendanud, kuid prognoosid näitasid, et see oht on hiljutiste trendide jätkudes lähikuudel olemas, mistõttu tuli teha otsus ajutiselt peatada allutatud laenude maksed.

"Tekkinud likviidsuskriisi ei ole võimalik ilma saneerimiseta ületada. Eesmärgiks on lisaks Eestis ja Lõuna-Aafrika Vabariigi tütarettevõttes ümerkorralduste järel kasumisse jõudmisele kõigi laenuandjatega kokkulepete saavutamine, et raskused ületada ja tagada jätkusuutlik majandamine," lisas Oja.

Rahatarkuse jagaja: idufirmade ärimudel ongi teistsugune

Investeerimise propageerija ja ka ise firmasse raha panustanud Kristi Saare rääkis raadiosaates "Uudis+", et põhjus, miks inimesed kehvade majandusnäitajatega idufirmadesse investeerivad, on usk, et nende ärimudel hakkab tööle.

Saatejuht küsis, kuidas tema reageeris sellele, et Planet42 teatas laenude tagasimaksete peatamisest.

"Eks ühelgi investoril ei meeldi saada selliseid uudiseid, et raha peaks justkui laekuma ja mingil põhjusel seda ei tule. Aga eks see on üks paratamatutest riskidest, millega investeerimisel arvestama peab. Eriti sellise kõrgema riskitasemega iduinvesteeringutel. Sellist asja ei ole, et kõik investeeringud alati õnnestuvad," sõnas Saare.

Saatejuht juhtis tähelepanu sellele, et Äripäev kirjutas juba aasta tagasi, et ettevõtte rahavood on negatiivsed ja sõltuvus laenukapitalist suur.

Saare vastas, et iduettevõtete ärimudel ongi teistsugune.

"Start-up investeeringute puhul tuleb aru saada, et ärimudel ühel start-up investeeringul ja ühel tavaettevõttel, kes võib-olla müüb kurki või leiba, on natukene teistsugune. Start-up investeeringud lähevad oma olemuselt midagi uut katsetama, uut ärimudelit testima. Mida rohkem kapitalimahukas see valdkond on, Planeti näitel, et on vaja soetada autosid, siis laenukapitali kasutamine ei ole niivõrd haruldane," ütles Saare.

Ta rääkis, et paberil näevadki tihti iduettevõtete majandusnäitajad koledad välja, kuid usk sellesse, et ärimudel hakkab tööle, hoiab investoreid ligi.

Saare ütles, et seda on keeruline hinnata, kas Planet42 tegutseb edasi ning investorid saavad oma raha kätte.

"Täna peaks tulema tegevusplaan ettevõttelt. Meediast lugedes jääb see mulje, et ettevõte enam ei tegutse, aga reaalsuses autosid inimestele renditakse, autod tänaval sõidavad ja inimesed oma rendimakseid tasuvad. See, et väga enesekindlalt täielikku nulli kõigile ennustatakse – võib-olla see tundub mulle natukene pessimistlik, aga sellist usalduse kaotust on tõesti ettevõttel raske taastada. Siit raha juurde kaasata, selleks näiteks, et ettevõtet päästa, on pea võimatu," rääkis ta.