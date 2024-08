Saksamaa karmistas kohalike valimiste eel sisserände reegleid

Hiljuti toimus Saksamaal verine noarünnak, Saksa valijad on sisserände suhtes üha kriitilisemad ning populistid suurendavad riigis toetust. Pühapäeval toimuvad kahes liidumaas piirkondlikud valimised ning valitsus teatas neljapäeval, et karmistab sisserändega seotud reegleid.

Pühapäeval toimuvad Tüüringi liidumaal kohalikud valimised, küsitluste järgi võidab valimised parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD).

Populistid kasutavad ära sisserändega seotud pingeid ning ka endise kommunisti Sahra Wagenknechti partei BSW suurendab riigis toetust.

Saksamaa on kimpus noarünnakutega, politsei andmetel on 2024. aasta esimesel poolel toimunud ligi 430 sellist rünnakut. Kantsler Olaf Scholz on nüüd poliitilise surve all, et ta võtaks rändepoliitika suhtes karmima seisukoha.

Eelmisel reedel toimunud pussitamine valas veelgi õli tulle ning surve valitsusele kasvas veelgi. Neljapäeval teataski valitsus uutest meetmetest.

Saksamaa siseminister Nancy Faeser ütles neljapäeval, et valitsus karmistab piiranguid noakandmisele. Riik lõpetab ka toetuste maksmise nendele sisserändajatele, kelle suhtes on langetatud otsus saata nad välja teistesse Euroopa Liidu riikidesse.

Justiitsminister Marco Buschmann ütles, et uued meetmed tuleb ellu viia "nii kiiresti kui võimalik". Protsess võtab eeldatavasti siiski paar kuud aega, kuna nii sise- kui ka justiitsministeerium peavad koostama eelnõud, siis tuleb need valitsuskabinetis vastu võtta ning seejärel läheb see parlamenti hääletusele.