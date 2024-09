Venemaa ambitsioonikas Arktika gaasiprojekt ägab USA sanktsioonide all

USA kehtestas venelaste Arktika veeldatud maagaasi (LNG) projektile sanktsioonid ning satelliidipildid näitavad, et Moskva ei leia nüüd oma veeldatud maagaasile ostjaid.

Arctic LNG 2 on Venemaa üüratu gaasiprojekt ning Moskva eeldas varem, et 2030. aastaks ulatuks selle tootmine 20 miljoni tonnini. See oleks siis pidanud moodustama viiendiku prognoositavast Vene LNG tootmisest. Praegu toodab Venemaa kolm korda vähem veeldatud maagaasi.

USA kehtestas aga 2023. aasta lõpus Arctic LNG 2 projektile sanktsioonid ning see lõi ka Moskva ambitsioonikad plaanid uppi. Sanktsioonid tähendavad seda, et ettevõtted, mis soovivad tegutseda USA-s, ei tohi Arctic LNG 2 päritolu veeldatud maagaasi osta.

Satelliidipildid näitavad nüüd, et Venemaa ei leiagi Arctic LNG 2 päritolu veeldatud maagaasile ostjaid. Piirkonnas on käinud kolm tankerit ning üks nendest alustest, Everest Energy, laadis lasti maha Põhja-Venemaal Murmanski oblastis olnud ujuvterminali. Seejärel liikus Everest Energy tagasi Arctic LNG 2 suunas. Ülejäänud kaks saadetist jäid Venemaa või Euroopa vetesse ega ole ostjat leidnud, vahendas Financial Times.

Arctic LNG 2 projekti arendab Venemaa gaasitootja Novatek. Venemaa üritas vahepeal Moskva-vastastest sanktsioonidest mööda hiilida ning lõi selleks varilaevastiku. USA reageeris aga kiiresti ja kehtestas täiendavad sanktsioonid nende ettevõtete suhtes, mis on seotud Vene varilaevastikuga.

Eksperdid eeldavad, et sanktsioonide tõttu ei hakka lääneriigid sealt veeldatud maagaasi ostma. Analüütikud hoiatasid, et teised riigid võivad olukorda siiski ära kasutada.

"Energiaga seotud sanktsioonide ajalugu näitab meile, et keegi on alati valmis riskima ja võtma need mahud," ütles advokaadibüroo Macfarlanes sanktsioonide ekspert Francis Bond.