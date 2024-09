Elektri hind langeb esmaspäeval Eestis eriti madalale

Kui viimastel nädalatel on börsielektri hind Eestis olnud saja euro juures megavatt-tunnist, siis esmaspäeval on keskmine hind alla viie euro.

Esmaspäeval on suur osa päevast Eestis börsielektri hind alla viie euro, neljal tunnil lausa alla null euro ehk hind on siis negatiivne. Vaid kahel tunnil päevast, hommikul kella seitsmest kaheksani ja õhtul kella kaheksast üheksani, on hind veidike kõrgem, 30 eurot megavatt-tunnist. Päeva keskmine hind on Eestis 4,73 eurot megavatt-tunnist.

Elektri hind on langenud Eestis alates kolmapäevast, mil Eesti ja Soome vaheline elektriühendus Estlink 2 taas tööle pandi. Kui teisipäeval oli Eestis päeva keskmine hind 155,5 eurot megavatt-tunnist, siis kolmapäeval 122,6 ja neljapäeval 84,5 eurot. Reedel on päeva keskmine hind veelgi madalam, 65 eurot megavatt-tunnist. Hinnalangus jätkus ka nädalavahetusel: laupäeval oli päeva keskmiseks hinnaks 35,78 ja pühapäeval 22,45 eurot megavatt-tunnist.

Kui Estlink 2 tööst väljas olemise ajal oli Eestis ja Soomes elektri hinna erinevus tihti mitmekordne, siis viimaste päevadega on hinnavahe muutunud väga väikeseks. Näiteks esmaspäeval on Soomes hind küll odavam (1,42 eurot megavatt-tunnist), kuid seda marginaalselt.

Lõppeva nädala võrdluses oli hinnavahe siiski veel märgatav: Eestis oli nädala keskmine hind börsielektril 91,74, Soomes 44,67 eurot megavatt-tunnist. Samas oli vahe nädal varem kordades suurem: Eestis oli siis nädala keskmine hind 115,75, Soomes vaid 6,6 eurot megavatt-tunnist.