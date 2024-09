Meedia: Lufthansa võib tunda huvi Air Balticu vastu

Strateegiline investor võib omandada osaluse Läti lennufirmas Air Baltic ning meedias levivad väited, et see salapärane investor võib olla Saksamaa lennufirma Lufthansa. Hiljuti said need väited hoogu juurde, kuna Lufthansa ja Air Balticu võimalikku seost mainis ka uudisteagentuur Bloomberg.