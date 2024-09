Meloni kutsus rahvusvahelist üldsust üles Vene propagandale vastu astuma

Itaalia peaminister Giorgia Meloni teatas kolmapäeval, et Venemaa ebaseaduslik Krimmi okupeerimine rikkus kõiki rahvusvahelisi reegleid ja maailm peab võitlema Venemaa aetud võltsnarratiiviga nagu oleks see osa Venemaa territooriumist.

Meloni ütles seda Itaalia valitsuse veebisaidil avaldatud Krimmi platvormi neljanda tippkohtumise videopöördumises.

"Krimmi ebaseaduslik annekteerimine Venemaa poolt on endiselt ÜRO põhikirjas üldtunnustatud reeglite ja põhimõtete süsteemi räige rikkumine. Need on reeglid, mis tagavad rahvaste rahumeelse kooseksisteerimise," rääkis peaminister.

Meloni rõhutas, et tegemist on suveräänse riigi territoriaalse terviklikkuse rikkumisega.

"Krimmi käsitlemine Venemaa territooriumi osana on osa Vene propagandast, millele peame teadma, kuidas vastu seista. On olnud juhtumeid, kus seda on nõnda kujutatud nõnda mõnel geograafilisel kaardil, mis levinud isegi lääne meedias," tõdes Meloni.

Peaminister tõi samuti välja, et alates Venemaa sissetungi algusest on Krimm ühtlasi muutunud baasiks, kust korraldatakse tahtlikke rünnakuid Ukraina tsiviilisikute ja kriitilise infrastruktuuri vastu.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtus Itaalia peaministri Meloniga viimati alles eelmisel laupäeval. Kohtumine leidis aset Põhja-Itaalias Cernobbios, kus Zelenski esines mõttekoja European House ja konsultatsioonifirma Ambrosetti korraldatud majandusfoorumil.

Itaalia toetab Ukrainat igati ja on saatnud talle relvi võitluseks Vene vägede sissetungi vastu, kuid ei luba kasutada neid rünnakuteks Venemaa territooriumile.

Ambrosetti foorumil osales ka Ungari peaminister Viktor Orban, kes vihastas teisi Euroopa Liidu liikmesriike ja Kiievit juulis Moskvas Putiniga kohtudes. Zelenski lükkas tagasi Orbani soovituse teha Cernobbios üleskutse relvarahule, kuna tema sõnul ei ole Putin ühestki varasemast kokkuleppest kinni pidanud.