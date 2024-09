Reedel tõuseb elektri hind Eestis eriti kõrgele

Kui elektri hind tõusis elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas juba neljapäeval 134 euroni megavatt-tunnist, siis reedel on päeva keskmiseks hinnaks lausa 196,5 eurot.

Kui nädal aega püsis börsielektri hind Eestis kindlalt alla 100 euro megavatt-tunnist, siis neljapäeval kerkis päeva keskmine hind 134 euroni ning tipphetkel pea 400 euroni.

Reedel hinnatõus jätkub: Eestis on päeva keskmine hind koguni 196,5 eurot ning tipphetkel, hommikul kella kaheksa ja üheksa vahel, on hinnaks 357 eurot megavatt-tunnist.

Alla saja euro langeb börsielektri hind Eestis reedel vaid hilistel õhtutundidel, alates kella kümnest, kuid ka siis on hind alla 100 euro vaid nominaalselt (99,91 eurot megavatt-tunnist). Alates kella seitsmest hommikul kuni õhtul kella viieni ei lange hind kordagi alla 220 euro megavatt-tunnist.

Identne on elektri hind reedel Eestiga ka Soomes, Lätis ja Leedus. Soomes on elektri hind tõusnud kiiresti samuti viimastel päevadel, peamiseks põhjuseks Soome enda madal elektritootlus. Näiteks on rikke tõttu tööst väljas Olkiluoto tuumajaama teine reaktor.

Eestis, kus eelmisel nädalal ja veel selle nädala esmaspäeval oli hind langustrendis, jõudes 4,7 euroni megavatt-tunnist, hakkas hind tõusma teisipäeval, mil see oli Eestis päeva keskmisena 56,3 eurot, kolmapäeval oli hinnaks juba 75,6 eurot megavatt-tunnist.

Eesti Energia märkis oma turuülevaates, et saabuv sügis pole veel elektrihindades peegeldunud, kuivõrd ilmad meenutavad veel suve.

"Pikaajalised prognoosid näitavad, et september on keskmisest kuumem ja kuivem. Kui need prognoosid täituvad, püsivad elektrihinnad eeldatavasti sarnasel tasemel. Kuna aga valget aega jääb paratamatult vähemaks, väheneb ka päikeseenergia toodang ning suureneb nõudlus elektrienergia järele. Mida lähemale jõuame kütteperioodile, seda enam tõusevad ka elektrihinnad," märkis Eesti Energia energiakaubanduse analüütik Karl Joosep Randveer.

Augustis, mil Estlink 2 oli veel remondis, oli remondist tingitud hinnatõus Eesti Energia arvutuste järgi 45 eurot megavatt-tunni kohta. Nord Pooli andmetel oli Eestis keskmine börsihind elektril augustis 106,95 eurot megavatt-tunnist, mis tähendab, et ilma remondita oleks keskmine hind olnud veidi üle 60 euro megavatt-tunni kohta.

Võrreldes eelmise aasta augustiga olid hinnad tänavu 13,3 protsenti kõrgemad, märkis Randveer.