Valitsus plaanib teisipäeval ettevõtete maksustamise viisi ära otsustada

"Homme valitsus koguneb kabinetinõupidamisele arutama. Me loodame homme selle kokkuleppe lõplikult teha. Praegu me arutasime ikka neid erinevaid maksude mõjusid ja me otsime ikka lahendust, et kuidas oleks julgeolekumaksul ja eriti sellel ettevõtlust puudutaval osal kõige väiksem mõju majanduskasvule," ütles ERR-ile Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees, siseminister Lauri Läänemets.

Eesti 200 juht, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ütles samuti, et teisipäeval tuleb otsused ära teha. "Ei ole enam kuhugi enam midagi lükata. Kell 9 on kabinetiistung ja me peame seal selle otsuse ära tegema," ütles Kallas.

"Valitsus koguneb homme hommikul arutab läbi, vaatab üle rahandusministeeriumi viimased sisendid. Oleme vestelnud nii turuosaliste, Eesti Panga ja paljude teistega. Seejärel teeme otsuse ja kirjeldame selle ka ära," ütles peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal.

Rääkides suurettevõtjate kirjast, kus kutsuti üles muu hulgas laenu võtma, ütles Michal, et riigi laenu maht võib küll kasvada, aga laen ei lahenda neid probleeme, mis eesti riigil on. "Selleks on vaja ikkagi kärpeid. Laen tuleb tagasi maksta koos intressidega. Laen on kallim ja ei lahenda Eesti probleeme," sõnas Michal.