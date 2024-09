Tallinn avalikustas Liivalaia tänava projekteerimistingimused

Pikalt ootel olnud Tallinna kesklinna liikluse ühe tuiksoone, Liivalaia tänava ümberehitus hakkab vaikselt vormi võtma ning linnavalitsus korraldab septembri lõpus-oktoobri alguses rekonstrueerimise ja trammitee rajamise projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Eelnõu järgi on Liivalaia tänava rekonstrueerimise eesmärgiks jalakäijate ruumi laiendamine ja funktsionaalne mitmekesistamine, eraldatud rattateede rajamine ning trammiteega ühistranspordiradade projekteerimine tänava keskele.

Lisaks on kavas säilitada olemasolevad puud ning mõlemal pool tänavat rajada maksimaalses ulatuses puuderead, rajada ratastele ja võimalusel autodele peatumiskohad olulisemate sihtkohtade juurde, projekteerida ülekäigurajad kõigi ristuvate tänavate ja ühistranspordipeatuste juurde ning ristuvate tänavate miljöö edasikandmine Liivalaia tänavale.

Ümber on kavas ehitada ka praegune jalakäijate tunnel. Mis sellest täpselt saab, on välja käidud erinevaid ettepanekuid: näiteks on välja pakutud maa-alust mänguväljakut.

Koos tänava rekonstrueerimisega ehitatakse ümber kaugküttetorustik ning vee- ja reoveekanalisatsioonitorustik.

Suurim muutus saab tänaval olema trammi lisandumine. Tallinn otsustas pärast pikka kaalumist, et suures osas Euroopa Liidult saadava raha eest rajatakse uued trammiliinid marsruudil Liivalaia-Suur-Ameerika-Kristiine ning Pelguranda.

Linnavalitsusest on varem ERR-ile öeldud, et Liivalaia suur ümberehitus ja trammitee rajamine algab 2027. aasta kevadel. Kuivõrd Euroopa Liidu raha kasutamisel on kindlad tähtajad, peaks vähemalt uus trammitee valmis olema 2029. aastal. Linnapea Jevgeni Ossinovski ütles hiljuti, et peale Liivalaia tänava remondi lõppemist on kavas alustada peatänava ehitusega.

Liivalaia tänava ümberehituse ja vastukaja jaoks on Tallinnal loodud spetsiaalne veebikülg.