Väli: ukrainlased taandusid Vuhledarist Vene inimressursi ülekaalu tõttu

"Süstemaatiliselt lihtsalt Vuhledari ümbrus võeti enda kätte. Seal mängisid rolli liugpommid, need nii-öelda arutud liharünnakud, suurtükituli, droonide koondamine, väikeste gruppidega edasi liikumine. Vuhledar ühel hetkel piirati sisse. See algas kuskil septembri alguses ja kuu ajaga jõuti nii kaugele, et ukrainlased olid sunnitud sealt välja tõmbuma," ütles Väli.

Tema sõnul on ka ukrainlased ise öelnud, et neil lihtsalt ei olnud inimesi ja ressurssi ning olukorras, kus venelaste vastu oldi vähemuses seitse ühele, ei olnud muud varianti kui linnast lahkuda.

"Mingil määral on see sarnane stsenaarium Avdijivkale ja teistele sellistele lahingu kohtadele, et ukrainlased taanduvad mitte selle pärast, et venelased oleks teinud mingisuguse imelise sammu, vaid pigem selle pärast, et nende massi on lihtsalt rohkem," rääkis Väli.

"Kui me räägime nendest nii-öelda rumalatest lihamassi rünnakutest, siis Kremli hinnangul on tegemist tõelise eduga - nad ju liiguvad edasi. On tähele pandud, et need lihamassi rünnakud ei ole enam arulagedad. Rühm tuleb peale, teda toetatakse võimsalt suurtükkidega ja õhust, ta võtab teatud maa-ala, 50 kuni 100 meetrit ja kohe seejärel tuleb järgmine rühm. See Vene mobilisatsiooni masin on ressursiga niimoodi kaetud, et nad suudavad neid rünnakuid kogu aeg jätkata," lausus Väli.

"Tegemist on puhtakujulise ressursside sõjaga. Ja midagi ei ole teha, Vene Föderatsioonil on hetkel inimressurssi ja rumala raua ressurssi niivõrd palju, et ta suudab tagada oma liharünnakute edu," lisas ta.

Väli sõnul on Vuhledar oluline seetõttu, et sealt liiguvad läbi tähtsad logistikateed.

"Tegemist on sellise maastiku punktiga, mis kontrollib ümberkaudseid alasid. See on kõrgem. Sealt jookseb läbi üks maantee idast läände ja teine kirdest loodesse. Need olid olulised ühendusteed Ukrainale. Sealt sai kontrollida raudteeliini, mis Donetskist jookseb Krimmi suunas," sõnas ta.

Väli ütles, et Vuhledarist järgmine rünnakusuund, mis on nüüd avanenud, on põhja suunas. Mõju avaldab see tema sõnul ka Pokrovski suunale. "Ma arvan, et see võib mõjutada Ukraina üksuste võimekust Pokrovski suunal. [Vene vägede] edasi liikumine Pokrovski suunal võib minna vähe kiiremaks," rääkis Väli.