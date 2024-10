Saksa tööstuse probleemid aina süvenevad

Võrreldes juuliga kahanesid Saksa statistikaameti Destatis andmetel tellimused tööstuses 5,8 protsenti. See on suurim langus alates jaanuarist, analüütikud eeldasid 1,9-protsendilist langust.

Kehv tulemus on osaliselt seletatav asjaoluga, et eelmisel kuul tehti palju tellimusi sellistes tootmissektorites nagu lennukid, rongid ja sõjaväesõidukid. Kui need tellimused välja jätta, langesid tellimused augustis 3,4 protsenti.

Viimased andmed on Saksa tööstuse jaoks järjekordne tagasilöök ning see viitab, et Euroopa suurim majandus on endiselt raskustes. Saksamaa maadleb kõrgete energiahindadega, samal ajal kasvab rahvusvaheline konkurents.

Eriti kehvas olukorras on autotööstus, müük langes 2024. aasta esimesel poolel 4,7 protsenti. Turule on aga tulnud veel Hiinas toodetud elektrisõidukid.

Eelmisel nädalal sai Hiina elektriautode tollimaksu kehtestamine EL-is vajaliku toetuse. Saksamaa autotööstusel on Hiinas aga suured ärihuvid ning Berliin hääletas viimase otsuse vastu.

Kuna Saksa majandus on raskustes, siis tarbijad kärbivad kulutusi veelgi. Sakslased ostavad nüüd hoopis rohkem jalgrattaid ja vähem autosid. See süvendab autotööstuse probleeme veelgi ning uued uuringud näitavad, et nõudlus tõenäoliselt niipea ei parane.