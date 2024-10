Stoicescu: kära riigikaitse raporti ümber on pastakast välja imetud intriig

Riigikogu riigikaitsekomisjoni juht Kalev Stoicescu (Eesti 200) tegi seoses komisjonis plaanitava riigikaitseraportiga protokollitud avalduse, milles ütles, et tegemist on algatusega, mille puhul puudub komisjonis konsensus ning süüdistas ajakirjandust sel teemal intriigide pastakast välja imemises ja Eesti riigikaitse kahjustamises.

Stoicescu pidas vajalikuks komisjoni istungil märkida ära Delfis ja Postimehes vastavasisulised artiklid ja kritiseeris just Delfis ilmunud artiklit pealkirjaga: "Riigikaitsekomisjon kutsub kaitseministeeriumi asekantslerid "vaibale"? Raimond Kaljulaid: meil polegi vaipa".

"Mina ei soovinud anda ajakirjanik Kärt Anveltile kommentaare, sest ma arvasin juba ette, õigesti, mida võib antud artiklist oodata. Sisu asemel pastakast välja imetud intriig," vahendas riigikogu avaldatud protokoll Stoicescu sõnu riigikaitsekomisjoni istungil.

Stoicescu märkis, et riigikaitsekomisjoni 24. septembri istungil palus komisjoni liige Meelis Kiili (RE), et talle antaks võimalus tutvustada küsimusi, mida ta soovib esitada kaitseministeeriumi esindajatele. "Ühtlasi teatas Meelis Kiili raporti koostamise soovist antud küsimustiku ning kohtumiste ja vestluste alusel, mida me võtsime teadmiseks ja protokollisime vastavalt," sõnas Stoicescu.

Stoicescu palus, et Meelis Kiili esitaks enne otsuste tegemist komisjonile kirjalikult kokkuvõtte raporti kavandatavast sisust ja eesmärkidest.

"Seejuures pean oluliseks märkida kaht asja. Esiteks, minule teadaolevalt puudub riigikaitsekomisjonis antud (s.t. raporti vajalikkuse) küsimuses konsensus. Teiseks, soovin rõhutada, et raport, kui see komisjoni poolt heaks kiidetakse, peab tingimata järgima põhiseaduslikku printsiipi võimude lahususest ja tasakaalustatusest. Riigikogu õigus ja kohustus teostada järelevalvet täitevvõimu üle toimib kooskõlas selle põhimõttega," rõhutas komisjoni esimees.

Stoicescu pidas vajalikuks eraldi ajakirjandust kritiseerida. "EPL/Delfi ja Postimehe artiklitest kumab selgelt läbi soov rikkuda riigikaitsekomisjoni ja kaitseministeeriumi vahelisi töösuhteid. Kelle huvides see on? Igal juhul mitte Eesti huvides. Kes on selle spinnimise taga ja mis on selle eesmärk? Seda ma ei oska öelda," pahandas Stoicescu.

"Ajakirjanduslik skandaal on, nagu ma ütlesin, pastakast välja imetud, anonüümsete "allikate" ja spekulatsioonide alusel. Sellest on väga kahju, kuid veel rohkem kahju on riigikaitsealase koostöö avalikust mürgitamisest, mille tagajärjed ei ole kindlasti head," lisas Stoicescu.

Stoicescu ähvardas kohtuga

Stoicescu märkis, et riigikaitsekomisjonile heidetakse sisuliselt ja otseselt ette põhiseadusliku võimude lahususe ja tasakaalu põhimõtte rikkumist või rikkumise kavatsust. Lisaks, ei rohkem ega vähem kui kaitseministeeriumi asekantslerite "kangutamist", sest nad on naised. "Need on väga rängad ja – minu arvates–täiesti alusetud süüdistused, millepärast võib ka kohtusse minna," ütles Stoicescu.

"Kuskil on mingi piir ja ma arvan, et riigikogu ja kaitseministeeriumi vahelise koostöö jätkuv ründamine valesüüdistuste ja alusetute intriigidega mürgitab tööõhkkonda ja kahjustab riigikaitset tervikuna," lausus Stoicescu.

Stoicescu avaldas lootust, et lõpuks vaibub ka "see kunstlik skandaal". "Ma loodan, et riigikaitsekomisjoni ja kaitseministeeriumi vaheline koostöö ei saa olulisel määral kahjustada," sõnas ta.

Meelis Kiili Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Meelis Kiili ütles selle peale, et lubab esitada oma mõtted ja ettepanekud raporti eesmärgi kohta nii kiiresti kui võimalik.

Kristo Enn Vaga (RE) sõnul on raporti koostamisel riigikogu kodu- ja töökorra seaduse järgi selged piirangud ja raporti tegemiseks ei saa hakata komisjoni istungeid korraldama.

"Raporti tegemine ei saa võtta üle komisjoni tööplaani mingiks ajaks," sõnas Vaga.

Vaga arvates oleks üks võimalus moodustada komisjoni töörühm, mille töö tulemus oleks lõpparutelu nt olulise tähtsusega riikliku küsimuse formaadis.

Leo Kunnase arvates on raporti vajadus absoluutselt akuutne, et saada ühine arusaam, kus riigikaitses ollakse, mis vigu on tehtud ja kuidas neid vigu vältida.

Kalev Stoicescu ütles, et kui komisjon teeb otsuse raporti või mingi muu vormi osas, siis ei saa seda tööd teha komisjoni istungitel, need kohtumised ja intervjuud peavad toimuma väljaspool istungeid. See on suur töö, mida tuleb teha paralleelselt ja mis nõuab väga palju aega.

Meelis Kiili nõustus ja lisas, et ka küsimustiku koostamine toimus istungitevälisel ajal.