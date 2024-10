Omavalitsused soovivad võimalust kehtestada kohalikke makse

Regionaal- ja põllumajandusministeerium ootas linnadelt ja valdadelt tagasisidet, kuidas need võiksid ise senisest rohkem tulu teenida, et niiviisi edendada piirkondade arengut. Samamoodi küsiti arvamust ka ettevõtluse katusorganisatsioonidelt.

Linnad ja vallad saatsidki nüüd riigile mitmeid ettepanekuid, milliseid kohalikke makse võiks kehtestada. Pakuti välja nii kinnisvara kui ka pärandvaramaksu, võimalust kehtestada mitmesuguseid keskkonnakaitse- või jäätmekäitlusega seotud makse või võimalust küsida maavarade kaevandamise eest tasu kohalikku eelarvesse.

Paljud omavalitsused soovitasid riigil kaaluda ka võimalust kehtestada turismimaks. Märgiti, et see on teistes riikides laialt levinud ning selle rakendamine oleks lihtne.

Regionaalministeeriumi asekantsler Sigrid Soomlais märkis ERR-ile, et ettevõtete katusorganisatsioonid olid turismimaksu suhtes samas murelikud.

"Nad tõid välja, et nende uute tasudega ei tasuks kiirustada. See mure on ka arusaadav, et neid maksutõusu samme on üleriiklikult tehtud. Lihtsalt peabki vaatama, et tegemist ei ole kindlasti lähenemisega, kus me teeme uusi riiklikke makse. See ei ole kindlasti osa sellest maksufestivalist," lausus ta.

See, mis on kasulik suurematele linnadele, ei pruugi tulu tuua väiksematele valdadele.

"Ainsad kaks arvestatavat tuluallikat omavalitsustel on ikkagi tulumaks ja maamaks. Need on kaks kindlat asja. Kui midagi mõelda, siis peaks nende baasilt midagi mõtlema. Kõik need muud alternatiivid - parkimistasu kindlasti on kellegile võimalus, aga see on ikkagi linnaliste piirkondade võimalus. Turismimaks kindlasti on ka mingi võimalus, aga pigem selliste turismipiirkondade võimalus, see ei ole kõigi omavalitsuste võimalus," ütles Tori vallavanem Lauri Luur.

Linnade ja valdade liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid lausus, et linnadele ja valdadele peaks maksuvõimu kindlasti juurde andma. Samas ei pruugi nii mõnigi huvirühm sellega tema sõnul nõus olla.

"Näiteks kui jutt oli maamaksu piirmäärade kehtestamisest, siis absoluutselt kõik teised asjasse puutuvad katusorganisatsioonid, alustades metsameeste organisatsioonidest kuni põllumeesteni, olid sellele vastu. Olgugi, et tegelikku mõju nende tegevusele see ühe või kahe euro ulatuses tõus reaalselt ei anna, aga samas kohalikku elu võiks ta arendada - nad olid vastu. Selline üleüldine vastuseis," märkis Luhalaid.

Regionaal- ja põllumajandusministeerium plaanib täpsema plaani eelnõuna valmis saada järgmise aasta alguses, uued võimalused võiksid linnadele ja valdadele tekkida aga ülejärgmisest aastast.