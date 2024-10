Reinsalu Vene kodanike valimisõigusest: kujunenud on pantvangiolukord

Võimalus, et kolmandate riikide kodanikud, sealhulgas Venemaa ja Valgevene kodanikud saavad valida ka järgmise aasta Eesti kohalike omavalitsuste valimistel, kasvab üha suuremaks, ütles Isamaa esimees Urmas Reinsalu "Esimeses stuudios".

Reinsalu hinnangul on selles küsimuses tekkinud Eestis pantvangiolukord.

"Isamaa võttis septembris kokku parlamendifraktsioonid ja me arutasime seda olukorda. Ja on kujunenud nii tõsistes küsimustes, millest me siin kõneleme, välja absurdiolukord, pantvangiolukord. Neli fraktsiooni – Reformierakond, Eesti 200, EKRE, Isamaa – deklareerisid, et nende agressorriigi kodanike valimisõiguse küsimus tuleb lahendada juriidiliselt," rääkis Reinsalu.

"(Küsimus on jäänud) sotsiaaldemokraatide taha, kes on öelnud, et tema ei kavatse seda tolereerida, et niisuguse küsimuse lahendamine on nende poliitilisele agendale vastuvõetamatu. See on väga kriitiline ja tõsine probleem meie riigis, kus peaminister ütleb, et seda tuleks teha julgeolekuhuvides jne, aga ta ei saa seda teha, sest sotsiaaldemokraadid on vastu. Minu jäik seisukoht on, et niimoodi meil asju ei saa ajada. Ka nende muude küsimuste lahendamisel – Venemaal elavate Vene kodanike Eestisse soetatav kinnisvara, mis puudutab topeltkodanikke – tekib mul tunne, et pantvangikriisi võetakse riik julgeolekuolukorras ja me ei tohiks seda lubada," lisas ta.

Reinsalu sõnul püüab Isamaa lähiajal esitada selle kohta ettepaneku põhiseaduse muutmiseks. "Et võtta maha ka see poleemika selle üle, kas seaduse- või põhiseadusemuudatus on selleks vajalik. Kutsun üles kõiki koalitsioonipoliitikuid hääletama nii nagu nende arusaama järgi on Eesti huvidele vastav. Valitsus sellest kummuli ei kuku. Istetoolid ja kohad seal valitsuskoalitsioonis ei saa olla primaarne võrreldes Eesti huvidega selles küsimuses, mida vähemalt deklaratiivselt on ülejäänud kaks koalitsioonipartnerit – Reformierakond ja Eesti 200 – öelnud."

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige Raimond Kaljulaid küsis seepeale Reinsalult, miks Isamaa ei ole siiani esitanud tõsiseltvõetavat eelnõu Vene kodanike valimisõiguse kohta. Kaljulaid lisas, et Isamaa varem esitatud eelnõu selles küsimuses ei ole piisav.

"Miks ei ole esitatud eelnõu, mis päriselt seda küsimust lahendaks? Pooliteist aastat on see riigikogu koosseis käinud koos. Ainus eelnõu, mille ma täna tuvastasin riigikogu menetlusest, ei kõlba isegi hamstripuuri paberi panemiseks. See on ilmselgelt eelnõu, mis on tehtud selleks, et saaks saata pressiteate, et on tehtud eelnõu. See eelnõu, mille Isamaa esitanud on, on ilmselgelt põhiseadusega vastuolus," rääkis Kaljulaid eelnõust, mis on praegu riigikogus läbinud esimese lugemise.

"Siin saates räägitakse Vene ja Valgevene kodanike valimisõiguse piiramisest, mis mulle isiklikult tundub loogilise sammuna, aga antud eelnõu käsitleb kõiki mittekodanikke," sõnas Kaljulaid.

Reinsalu süüdistas Kaljulaidu hämamises. "See eelnõu on esitatud, see on relevantne ja seda oleks võimalik rakendada. Tähelepanuväärselt Isamaa poolt see on pea ainus eelnõu selles koosseisus, mida ka koalitsiooni teised partnerid on aktsepteerinud. Nii et ärge hämage. Küsimus pole ju juriidilises formuleeringus selle asja saavutamisel, vaid te olete ideoloogiliselt vastu. Te pole seda häbenenudki, n-ö filosoofiliselt olete sellele vastu," ütles Reinsalu.

Kaljulaid tunnistas tänavuste Euroopa Parlamendi valimiste tulemuste valguses, et näeb ohtu selles, et venemeelsed valijad võivad kallutada näiteks mõnda omavalitsust n-ö ida poole ja ta usub, et ka järgmistel kohalike omavalitsuste valimistel teevad Eesti venemeelsed jõud selleks suuri jõupingutusi. Siiski ei öelnud Kaljulaid otse, kas toetab Vene kodanike hääleõiguse äravõtmise mõtet.

"Kus mul on võimalik seda mõtet toetada? Riigikogu liikmena saan ma toetada konkreetseid seadusandlikke algatusi. Sellist seadusandlikku algatust ei ole mitte keegi riigikogus esitanud. Ma arvan, et Reinsalu käsi justiitsministrina poleks tõusnud allkirjastama (Isamaa) sellise kvaliteediga eelnõule. Niivõrd pealiskaudne ja läbimõtlemata on see," ütles ta.

"Kui tõsiselt algatada põhiseaduse muutmine, argumenteeritult, analüüsitult, näidates, kuidas see on Eesti julgeolekupildiga seotud, arvan, et siis leiaks see riigikogus väga tõsist kajastamist. Ma ei tea, miks opositsioon või teised erakonnad, kes väidavad, et nad seda printsiipi toetavad, ei ole seda teinud. Sotsiaaldemokraadid ei ole lubanud valimistel sellist eelnõu algatada, mõni teine erakond on. Pange see eelnõu lauda ja siis räägime sellest," lisas ta.

"Ma olen seda (peaminister Kristen) Michalilt küsinud. Michal on öelnud, et ta on inimohver, ta ütleb, et ta toetaks, aga sotsid on vastu. Me töötame pantvangikriisis. Eriti jõhker ja demagoogiline on see, et te ütlete, et venemeelse poliitika mõju Eestis on kasvanud ja te tolereerite seda ja näeme, et tegelikkuses kohalike omavalitsuste valimistel, võime ennustada, see mõju läbi nende Vene kodanike valimisõiguse kasvab veelgi. Ma arvan, et see on vastutustundetu," vastas Reinsalu Kaljulaidile.