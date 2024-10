Vene kodanikelt järgmise aasta KOV valimisteks hääleõigust ilmselt ei võeta

Helir-Valdor Seeder (Isamaa) rääkis, et ajanappuse tõttu on vähetõenäoline kolmandate riikide kodanikelt valimisõiguse võtmine järgmisel aastal toimuvateks Eesti kohalike omavalitsuste valimisteks.

Isamaa riigikogu fraktsiooni juht Seeder rääkis ERR-ile, et nii Isamaa, Reformierakond, Eesti 200 kui ka EKRE on deklareerinud, et toetavad kolmandate riikide kodanike KOV valimiste hääleõiguse võtmist. "Ja kui me teame riigikogu koosseisu, siis nendel neljal fraktsioonil on riigikogus suur enamus ja võimalus seadust muuta," ütles Seeder.

Ta märkis, et Isamaa algatatud seadusemuudatuse eelnõu on esimese lugemise läbinud, kuid see seisab riiulil, sest koalitsioonierakonnad ei tulnud sellega kaasa – eelnõu esimesel lugemisel toetasid seda Isamaa, Reformierakonna, EKRE ja Eesti 200 saadikud.

Seeder märkis, et ekspertidel on erinevad arvamused, kas hääleõiguse võtmiseks piisab ainult seaduse muutmisest või on vaja ka põhiseadust muuta, kuid tõdes, et ajalise piirangu tõttu ei ole põhiseaduse muutmine enne järgmisi KOV valimisi enam teostatav.

"Teoreetiline võimalus täna on ka põhiseadust muutmata ja minna seaduse muutmise teed, aga kuna siin on ka õiguskantsler väljendanud oma kriitilist hoiakut, president on öelnud oma mittetoetava sõnumi väga üheselt välja, võtnud selge nii-öelda poliitilise hoiaku, siis me peame seaduse menetlemise ajal riigikogus tõenäoliselt lisama ka veel vaidlused presidendi ja õiguskantsleriga," lausus Seeder.

"Mis tähendab, et see tõenäosus on väga väike, et seaduse muutmise kaudu, isegi siis, kui see näiteks jõuaks riigikohtusse ja riigikohus leiaks, et seadust on võimalik niisugusel kujul muuta, siis ma arvan, et need protsessid võtaksid rohkem aega, kui meil järgmiste kohalike valimiste ettevalmistavate toiminguteni aega jääb," rääkis Seeder.

"Teoreetiliselt võib ju mõelda, aga praktiliselt see rong vist on läinud," sõnas ta.

Seeder märkis, et kui järgmisteks valimisteks seadusemuudatus ei jõustu, siis Isamaa töötab edasi, et see jõustuks enne 2029. aasta KOV valimisi.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse kohaselt on volikogu valimispäev valimisaasta oktoobrikuu kolmas pühapäev, mis tähendab, et KOV valimised peaksid toimuma 2025. aasta 19. oktoobril.