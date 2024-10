Michal: Ligi umbusaldus kukub läbi

Kolm opositsioonierakonda (Isamaa, Keskerakond ja EKRE) teatasid reedel, et Ligi väljaütlemised kolmapäevasel riigieelarve arutelul riigikogus olid vastuvõetamatud ning et rahandusminister peab kas ise tagasi astuma või antakse sisse umbusaldusvaldus.

Michal on enda sõnul kindel, et umbusaldusavaldus ei leia riigikogus piisavalt toetust.

"Umbusaldus kukub muidugi läbi ja rahandusministri töö, teha korda eelarve, mis 2017 eelarveotsustega käest hakkas minema, jätkub. See töö pole kerge ega kadestamistväärt, tasakaalu jaoks tuleb teha kolm aastat kärpeid ning tagada riigi püsimiseks kaitseinvesteeringute rahastamine. Selle plaani osa on ka maksurahu aastani 2027 ning majanduse kasvule kaasa aitamine. EKRE käikudest initsieeritud umbusalduse läbikukkumisest saab usaldus ka sellele plaanile," lausus Michal.

Michal märkis, et riigieelarve eelnõu, mis ka tänavu on kõvasti kriitikat saanud, peab olema arusaadav.

"Eelarve peab olema arusaadav ja arusaadavaks tuleb see teha rahandusministril ja rahanduskomisjonil. Tegevuspõhine eelarve peab enda kõrvale saama kulupõhise arvestuse, 2025 aastal seletuskirjas, seejärel otsustame, kas ja kellele seda tegevuspõhist esitust edaspidi vaja on. Inimesed peavad eelarvest aru saama, kuhu meie raha kasutakse ning kas see jaotus on õiglane või tuleb asju muuta," lausus peaminister.

Opositsiooni kriitika riigieelarve pihta pole samas õigustatud, märkis Michal.

"Opositsioon teeskleb EKRE juhtimisel nüüd, et avastasid Ameerika. Tere tali, ütleks vanad eestlased. Eelarve arusaadavaks tegemist nõudsin mina koalitsiooni luues ja peaministrina. Sama ka õiguskantsler. Nii on leppinud kokku koalitsioon kolmekesi. Nii ka läheb, sest tahame, et rahakasutus oleks selgem neile kes tahavad seda selgeks teha," ütles ta.

Ligi kritiseeris riigikogus kolmapäeval toimunud riigieelarve eelnõu esimesel lugemisel peetud debatti, öeldes, et selle põhjal hinnates ei tohikski riigikogule anda eelarveprotsessis suuremat rolli.