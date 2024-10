Riigikogu selgitab, kas julgeolekuasutuste järelevalve vajaks tõhustamist

Bigbanki omaniku Parvel Pruunsilla kohtuasi keskendub Tartus Eesti Rahva Muuseumile kuulunud hoone ostmisele üliõpilaskorporatsiooni Sakala tarbeks, kus Pruunsild soovis, et linn loobuks korporatsiooni kasuks eelisostuõigusest. Kohtuasjaga samal ajal külastasid Sakala tutvumisõhtut kaitsepolitsei ametnikud, kes on kohtus väitnud, et tegid seda isiklikust huvist ja ajast ning uurimisega mitteseotult. Paljud on neid väiteid ebausutavaks pidanud, ent kapo on jäänud sama versiooni juurde. Seetõttu on ühiskonnas tõstatunud küsimus, kas ehk vajab kaitsepolitsei töö tõhusamat järelevalvet, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me nüüd tahamegi täpsustada seda, et kas see kehtiv süsteem töötab piisavalt efektiivselt, kas seda jälgitakse, ega seda ei kuritarvitata. Me kindlasti ei vaata üksikjuhtumeid, vaid me vaatame üldiselt, kuidas protsessid on toimunud, kui palju on tekitatud sellist avalikku tähelepanu, ebameeldivat tähelepanu, mis on need põhjused olnud, kas on olnud rikkumisi või on mingeid mustreid olnud, mis vajavad töös parandamist," ütles riigikogu julgeolekuasutuste kontrolli erikomisjoni esimees Maris Lauri (RE).

Maris Lauri ei kiirusta seisukohta võtma, kas julgeolekuasutuste järelevalve vajab tõhustamist. Selleks kutsutakse komisjoni ette kaitsepolitsei, prokuratuuri ja õiguskantsleri büroo esindajad.

"Kahtlematult ei hakka ma ühtegi otsust langetama enne seda, kui ma ei ole teemaga kursis. Ei saa teha otsuseid ette, et kas asjad on hästi või halvasti. Aga iseenesest juba see, et avalikkus selle üle diskuteerib, on minu meelest hea. Need on asutused, mis oma tegevuses teatud mõttes peavadki olema suletud ja kinnised," sõnas Lauri.

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) kiitis samuti avalikkuses tekkinud debati toimumise heaks.

"Seda debatti peab alati pidama ja vaatama, kas meil on seal võimalusi paremaks teha, kaasa arvatud kaitsepolitsei ameti kohta. Nüüd mis puudutab antud kaasust, siis ma arvan, et selles ei ole midagi sellist, mis ainult tingiks vajaduse suurema järelevalve vastu," rääkis Läänemets.

Läänemetsa hinnangul peaks juhul, kui järelevalve tugevdamiseks vajadust nähakse, tegema seda riigikogu tasandil. Kui praegu keelab seadus ministril kehtiva menetluse detailide vastu huvi tunda, siis nii peaks see Läänemetsa arvates jääma ka edaspidi.

"Ja parlamendis siis vastaval komisjonil või kui luuakse mingisugune muu organ selle jaoks, sest me ei taha ka neid olukordi, kus mõni minister hakkab erinevatesse uurimistoimingutesse sekkuma," ütles Läänemets.

Pruunsilla parteikaaslane, komisjonis opositsiooni esindav Isamaa saadik Aivar Kokk ei näe ka praegu järelevalves probleemi ja lausus, et parlamendil on selleks piisavalt hoobasid.

"Kindlasti riigikogu komisjonil on suur roll ja seda tööd me püüame iga päevaga paremini teha," ütles Kokk.