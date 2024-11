Kõlvart: inimesed peavad saama valida lähtuvalt seotusest Eestiga

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles kohalike valimiste valimisõiguse teemat kommenteerides, et inimesed peaksid saama valida selle põhjal, kuidas nad on Eestiga seotud, mitte selle põhjal, kas nad on või ei ole mõne muu riigiga seotud.

Kõlvart ütles ERR-ile, et tema jaoks ei ole selge, et millese eelnõuga koalitsioon täpsemalt välja tuleb. "Kas tuleb meelsuse kontrolliga või valimisõiguse piiramisega. Või tulevad mõlemad lahendused. Hiljuti lugupeetud peaminister ütles, et tõenäoliselt põhiseaduse muutmisega nad ei jõua. Ja siis tuleb rakendada sotside ettepanekut. Mida see sisuliselt tähendab, mina ausalt öeldes ei saa aru," sõnas Kõlvart.

"Ma arvan, et sotsid suutsid siin enda sõnumitega kõikvõimalikke eesmärke devalveerida. Nad tegelikult tekitasid väga suure küsimuse, et kas meil vastavus põhiseadusele on väärtus või seda väärtust saab asendada päevapoliitiliste eesmärkidega. Ja selleks, et tulla välja suurte avaldustega, selleks, et tegeleda päevapoliitikaga, nad asetasid küsimärgi alla nii põhiseaduse väärtuse kui ka õigusriigi väärtuse. Ja ma arvan, et see on ka pikemas perspektiivis väga ohtlik tendents," rääkis Kõlvart.

Põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Terras (Eesti 200) ütles, et eelnõu järgi oleks valimisõigus kohalikel valimistel Eesti, Euroopa Liidu, NATO riikide ja Šveitsi kodanikel ning sinna on lisatud võimalus sõlmida leping erinevate riikidega, kelle Eestis elavatel kodanikel võimaldatakse õigus valida. Selle eesmärk on võimaldada tulevikus valimisõigus Eestis elavatele Ukraina kodanikele.

"Esiteks, Ukraina kodanikel on ka praegu õigus kohalikel valimistel valida, kui nad on püsielanikud. Antud juhul ma päris ei saa aru, mis on see probleem, mida nad püüavad lahendada," kommenteeris Kõlvart.

"Aga minu arvates peab olema nii, et inimene saab õiguse valida kohalikel valimistel, mitte lähtuvalt enda seosest mingi riigiga, kas see on siis sünnikoht või kodakondsus, vaid lähtuvalt sellest, kuidas ta on seotud meie riigiga. Kui ta on püsielanik, kui ta valdab keelt, kui tal on sissetulek, ehk siis kõik need kriteeriumid, mis peavad olema tagatud, et oleks antud püsiv

elamisluba, siis selle alusel ta saaks valida ka kohalikel valimistel. Mitte selle alusel, kas ta tuli ühest või teisest riigist. See ei peaks olema meie huvi hinnata, mis on tema seos selle riigiga, meie huvi on hinnata, mis on tema seos meie riigiga," lausus Kõlvart.

Hendrik Terras rääkis, et koalitsiooninõukogu kujundab lõpliku otsuse esmaspäeval ning tema nägemuse järgi võiks eelnõu hiljemalt kolmapäeval riigikogule üle anda.