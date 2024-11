Martin Helme sõnul kandideerib ta kohalikel valimistel Tallinnas

"Juba tegeleme mitmel tasandil. Kohalikud valimised panevad kõige suurema fookuse ikkagi kohapealsele organisatsioonile, osakonnad, mis on meil nii-öelda valla taseme organisatsioon. Ma arvan, et ma olen enam-vähem pool erakonnast läbi sõitnud, inimestega kohtunud ja plaane pidanud," ütles Helme ERR-ile.

"Põhitöö on praegu ikkagi vaadata seda, et kes meil järgmistel kordadel kandideerib. See on meil ka selge, et me kandideerime igal pool oma

nimekirjaga, oma nime all. Me ei ole läinud ühelgi korral kohalikel valimistel

välja valimisliitudes ja ei lähe seekord ka," lisas ta.

Veel on erakond tema sõnul tegelenud meediaplaneerimisega ja eelarve planeerimisega. "See on praegu veel ettevalmistuse faasis, kindlasti ei saa mingeid konkreetseid numbreid, tegevusi või kuupäevi lukku lüüa praeguses ajaraamis. Eks me oleme testinud ka sõnumeid," lausus Helme.

Helme sõnul on olnud juttu ka sellest, kes kus kandideerida võiks, aga konkreetseid nimesid ei saa veel välja käia. "Näiteks seesama küsimus, et kas Mart Helme on Pärnus või Tallinnas. Ta eelmisel korral kandideeris Tallinnas ja üle-eelmisel korral Pärnus. Siin suuremate omavalitsuste puhul loomulikult

seda on kaalutud, aga praeguses faasis kindlasti ei saa veel mingeid nimesid kuidagi konkreetselt välja käia," sõnas Helme.

Seda oli nõus Helme kinnitama, et erakonna esimehena kandideerib ta kohalikel valimistel Tallinnas. "Jah, ma olen tallinlane. Kandideerin Tallinnas. Aga me ei ole otsustanud veel, missuguses linnaosas," ütles Helme.

Helme rääkis, et valimisprogrammis, põhisõnumid ja suurem osa nimekirjadest on plaanis valmis saada enne suve. "Aga nimekirjade sisseviimine on septembri keskpaigast, nii et küllap sellist timmimist saab olema kuni viimase hetkeni," lisas Helme veel.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad järgmise aasta 19. oktoobril.