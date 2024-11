Aaviksoo soovitas koostada ministeeriumi kulude põhjal näidisriigieelarve

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on riigikontrolli aastaaruanne pöördelise tähtsusega, andes viie aasta vaates erapooletu hinnangu, milline on seis riigieelarve sisulise korraldusega. "Kui eelarve on läbipaistmatu ja tegelikud kulud varjatud, ei ole võimalik ka sisuliselt valitsemiskulusid kokku hoida," ütles Reinsalu.

Riigikontrolör Janar Holm märkis komisjonile aruannet tutvustades, et riigieelarve kulude jälgitavus ega arusaadavus ei ole pärast tegevuspõhisele formaadile üleminekut paranenud.

Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Sven Kirsipuu tõrjus osa aruandes esitatud kriitikast, kuid nõustus, et eelarve saaks olla selgem.

Akadeemik Jaak Aaviksoo sõnul on riigieelarve välja selgitamine tavainimesele võimatu ning riigikogu liikmele keeruline.

Aaviksoo tegi ettepaneku koostada ühe ministeeriumi kulude põhjal näidisriigieelarve.

"Enne, kui valmib järgmine ehk 2026. aasta eelarve – 2025. aasta oma on juba laua peal. 2026. aasta eelarve tuleb septembris, nüüd lähikuudel võib-olla võiks mingisuguse variandi teha ja pakkuda seda," täpsustas Aaviksoo ERR-ile oma ideed .

"Rahandusministeerium teeks ja riigikogu siis arutaks, kas niisugune variant sobiks. Leppida enne see formaat kokku, millisena teda esitatakse, et mitte ei tuleks üllatusena jälle, siis keegi ei ole rahul," sõnas Aaviksoo.

Samuti ütles Aaviksoo komisjoni istungil, et tegevuspõhise eelarve koostamine on kordades kulurikkam kui kulupõhise ning mitmetes valdkondades ei ole see otstarbekas. Ta märkis, et toetab eelarve puhul nii-öelda hübriidvarianti ehk kasutada teatud valdkondades tegevuspõhist vaadet ja teistes kulupõhist.

Ka näidiseelarve võiks Aaviksoo sõnul olla koostatud hübriidvariandina.

"Praegu on ju tegelikult ka nii, et põhiseaduslikud institutsioonid on klassikalises mudelis ja ülejäänud ministeeriumid on teises, aga võiks läbivalt kasutada hübriidvarianti," lausus Aaviksoo ERR-ile.

Riigikontrolör Holm toetas istungil Aaviksoo mõtet koostada näidiseelarve ja soovitas riigikogul sellest lähtuda.

Reinsalu tegi komisjonile ettepaneku arutelu veel jätkata.

Erikomisjoni avalikule istungile olid kutsutud riigikontrolör Janar Holm, Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Sven Kirsipuu, Rahandusministeeriumi eelarvearenduste osakonna juhataja Eneken Lipp, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja Kadri Tali, akadeemik Jaak Aaviksoo, majandusteadlane Heido Vitsur, Riigikogu liige Aivar Sõerd, Riigikontrolli peakontrolör Märt Loite ja Riigikontrolli audiitor Ermo Liedemann.