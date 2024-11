USA presidendivalimised võitis Donald Trump

Trump pidas ka võidukõne ja tema toetajad juubeldavad

Trump tänas oma toetajaid ja teatas, et sai üle 300 valijahääle ning võitis ka üleriigiliselt

"See on poliitiline võit, mida meie riik pole kunagi varem näinud," teatas Trump.

"Tahan tänada Ameerika rahvast selle erakordse au eest, et mind valiti teie 47. presidendiks ja 45. presidendiks. Ma võitlen teie, teie pere ja teie tuleviku eest iga päev," rääkis Trump

Trump lubas veel luua tugeva, turvalise ja jõuka USA, mida ameeriklased väärivad, vahendas CNN.

"Me aitame oma riigil paraneda. Meil on riik, mis vajab abi ja ta vajab hädasti abi," ütles Trump. Lisaks lubas ta Ameerikale veel ka kuldajastut.

Valimistulemuse otsustasid kaalukeeleosariigid

Kaalukeeleosariigid on Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Põhja-Carolina, Pennsylvania ja Wisconsin.

Trump võitis valimised Põhja-Carolina osariigis, ta saab endale sealsed 16 valijameest. Trump võitis ka Georgias. USA meedia teatas hiljem, et Trump võitis ka Pennsylvanias ning seega on ta sisuliselt valimised ka võitnud.

Trump juhib praegu veel ka Michiganis ja Wisconsinis. Ka Arizonas ja Nevadas on tema šansid väga head.

Pennsylvania annab 19 valijahäält ja tegemist on ühe kõige olulisema kaalukeeleosariigiga.

Pennsylvanias on praegu loetud ligi 94 protsenti häältest. Trump on seal saanud 51 protsenti häältest. USA meedia kirjutas juba varem, et Trumpi Florida residentsis käib juba suur pidu.

USA üks suurimaid väljaandeid The New York Times prognoosis juba varem, et Trump võidab valimised. Leht on ka eelmiste valimiste ajal prognoosinud, milline kandidaat valimised võidab.

Leht prognoosib, et Trump pälvib 306 valijamehe toetuse. Võitmiseks ja Valgesse Majja pääsemiseks on vaja vähemalt 270 valijamehe toetust.

USA meedia hindab, et ka üleriigiliselt võib Trump Harrist edestada.

Uudisteagentuur Bloomberg kirjutab, et Kamala Harris ei pea valimispäeva õhtul kõnet, kuid teeb seda päev pärast valimisi. See peegeldab 2016. aastat, kui Hillary Clinton pidas kõne alles järgmisel päeval.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et kuigi Harris võitis kõikides traditsioonilistes sinistes osariikides, siis sellest hoolimata sai ta seal Bidenist vähem hääli. See viitab, et Harris ei suutnud enda selja taha koondada sellist valijate koalitsiooni, mis lennutas eelmistel valimistel Bideni Valgesse Majja.

Trump on kogu oma poliitilise karjääri toetunud USA maapiirkondadele ja ka seekord liikusid maapiirkonnad Trumpi selja taha. Trump korraldas valimiskampaania, milles tuletas oma toetajatele meelde, et tema esimesel ametiajal püsis majandus kindlatel alustel. Samuti lubas Trump taastada karmi piiripoliitika.

Ka küsitlused viitasid, et ameeriklased pole riigi praeguse poliitilise kursiga rahul. Siiski ka seekord reitingud pigem alahindasid Trumpi toetust.