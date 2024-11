Sikorski: Euroopa peab nüüdsest hakkama oma kaitse eest ise vastutama

Euroopa riigid peavad oma julgeolekupoliitikasse tõsisemalt suhtuma, ütles Sikorski kolmapäeval pärast Donald Trumpi valimisvõitu.

"Euroopa peab otsekohe võtma suurema vastutuse oma julgeoleku eest," lausus Sikorski pressikonverentsil.

Trump on korduvalt kritiseerinud Euroopa NATO liikmesriike, kuna nad ei investeeri piisavalt oma kaitsevõimesse ja loodavad selle asemel USA-le. Ta kritiseeris ka USA abi Ukrainale, pilgates president Volodõmõr Zelenskit kui "maailma suurimat müügimeest".

"Ajaloo tuuled puhuvad aina tugevamalt. Poola juhtroll tõuseb selle sündmuse järel," lisas Sikorski, kutsudes Euroopa riike üles suurendama kaitsekulutusi.

Euroopa riigid peavad oma julgeolekupoliitika ümber mõtlema ning Poola on muudatuste eesotsas, lisas minister. Poola on ainus NATO riik, mis kulutab oma sõjalisele võimekusele üle nelja protsendi sisemajanduse kogutoodangust, olles SKT osakaalu poolest alliansis esikohal.

Varssavi on olnud Ukraina häälekas toetaja ka maailmaareenil, töötades selle nimel, et Kiiev saaks kogu vajaliku relvastuse Venemaa alustatud sõja võitmiseks. Alates 2022. aastast on Poola andnud Ukrainale sõjalist abi umbes 3,5 miljardi dollari ulatuses.

Valimiskampaania käigus on Trump korduvalt väitnud, et ta lõpetaks valituks osutumisel Ukraina sõja 24 tunni jooksul, kuid hoidunud oma plaani üksikasjade jagamisest. Tema nõustajad on teinud ettepaneku peatada USA sõjaline abi Ukrainale, kui Kiiev ei nõustu Venemaaga läbirääkimisi pidama.