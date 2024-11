Euroopa Komisjon nõuab Rail Balticu põhitrassi valmimist 2030. aastaks

Balti riike ühendav Rail Balticu põhitrass peab 2030. aastaks valmis olema, kinnitas Euroopa Komisjoni koordinaator Catherine Trautmann Läti parlamendis. Samas ei lõpe tema hinnangul projekt enne, kui kõik Baltimaade pealinnad, sealhulgas Riia, on Euroopa raudteega ühendatud.

Läti parlamendi Rail Balticu uurimiskomisjon kutsus Euroopa Komisjoni koordinaatori Catherine Trautmanni Riiga, et üldse mõista, milline on Rail Baltica projekti rahastamise perspektiiv Euroopa poolt vaadates.

"Teame, et peame leidma lahenduse ajavahemiku jaoks, mis tekib selle rahastusperioodi ja uue rahaeralduse vahel. Järgmise finantsperioodi üle algavad läbirääkimised järgmise aasta algul," ütles Trautmann.

Läti parlamendi uurimiskomisjoni juht on välja arvutanud, et raudtee ehitamise hind ühe elaniku kohta on Lätis oluliselt kõrgem kui oleks samas olukorras mõnes suuremas riigis.

Trautmann kordas, et Balti riike ühendav põhitrass tuleb 2030. aastaks valmis ehitada, sest siis on lihtsam sellega kaasnevate lisainvesteeringute jaoks ka mujalt raha juurde leida.

"2030. aastaks peab olema põhitrass valmis. 2030 on tähtaeg. Ja tähtaeg on tähtaeg," lausus Trautmann.

Lätlased on leidnud lahenduse, kuidas raudtee ehitamise esimeses etapis 2030. aastani miljard eurot kokku hoida. Põhitrassil on üks rööpapaar, vähendatakse müratõkkeid ja maanteeühendusi.

"Praeguste prognooside põhjal tuleb Eesti trassiosa projekteerimine lõpetada mitte hiljem kui järgmisel aastal. Samal ajal tegeleb Läti maade võõrandamisega Riiast Eesti piirini kulgeval lõigul. Kui saame raha, tuleb ka ehitustööd läbi viia võimalikult kiiresti," ütles Läti transpordiminister Kaspars Briškens.

Läti valitsus peaks Rail Balticu tuleviku ja Läti võimaluste suhtes selgusele jõudma mõne nädala jooksul.