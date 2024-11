Euroliidu riigijuhid leppisid kokku plaani Euroopa majanduse turgutamiseks

Budapestis peetud Euroopa Liidu riigijuhtide kohtumise järel tutvustas Ungari peaminister Viktor Orban kokkulepitud plaani Euroopa majanduse turgutamiseks.

"Esmalt otsustasime läbi viia lihtsustamise revolutsiooni, halduskoormuse vähendamise. Esimese sammuna vähendame 2025. aasta esimese poolaasta lõpuks oluliselt teavitamiskohustusi, mis seavad raske koorma Euroopa ettevõtetele," ütles Orban.

Nimekiri kõigest, mida Budapestis lubati, on pikk, kuid üsna ebakonkreetne. Täpsemat plaani oodatakse uuelt Euroopa Komisjonilt. Komisjoni president Ursula von Der Leyen rõhutas, et kokkulepitu ei tähenda senistest kliima- või muudest eesmärkidest taganemist.

"Aga see, kuidas me sinna jõuame; need küsimused, mida me küsime; andmepunktid, mida kogume tuhandetes – seda on liiga palju. Tihti üleliigne, tihti kattuv. Meie ülesanne on seda bürokraatlikku koormat vähendada ilma seaduste õiget sisu, mida me kõik tahame, muutmata," lausus von der Leyen.

Kuid nagu ajakirjanikud kohe viitasid, on eurooplased seda kõike varem kuulnud.

"2000. aasta märtsi Lissaboni Euroopa ülemkogu järeldustes oli kirjas, et Euroopa seab endale uue strateegilise eesmärgi saada järgmisel kümnendil kõige dünaamilisemaks ja teadmistel põhinevaks majanduseks maailmas. Miks peaks eurooplased uskuma seekord läheb teisiti?" märkis AFP ajakirjanik Raziye Akkoc.

Orban vastas, et riigijuhid peavad head olema.

"Juhtimise mured. Me usaldame üksteist, et heade juhtidena suudame saavutada kõik eesmärgid, mis me praegu konkurentsivõime teemal seadsime. Vastus on usk endasse uskumine," ütles Orban.

Kuid see, et sisuline töö jäeti tulevasele Euroopa Komisjonile, viitab ka, et teised Euroopa Liidu riigijuhid ei soovinud venemeelsele ja Euroopa Liiduga pidevalt tülis olevale Ungaril suurt võitu anda, millele tulevikus viidata.