USA prokuratuur esitas süüdistused Iraani vandenõus Trumpi tapmiseks

USA võimude teatel oli enne presidendivalimisi kavandatud kolmas Trumpi vastu suunatud mõrvakatse, mille taga oli Iraan.

Justiitsministeerium andmetel juhendas nurjatud vandenõud Iraani revolutsioonikaart ja selle eesmärk oli maksta kätte kindral Qassem Soleimani tapmise eest 2020. aastal USA õhurünnakus, milleks andis käsu toonane president Trump.

Kohtudokumentide kohaselt oli Trump olnud vaid üks Iraani tapanimekirjas Ühendriikides.

Wall Street Journali andmetel nurjas vandenõu föderaalne juurdlusbüroo (FBI).

USA justiitsministeeriumi andmetel on mõrvaplaaniga seoses süüdistus esitatud kolmele inimesele. Meedia informatsiooni kohaselt on kaks meest Ühendriikidest. Kolmas on 51-aastane iraanlane, kes pidi kavandama ja läbi viima Trumpi mõrva. Arvatakse, et praegu viibib mees Iraanis.

Kaks USA kahtlusalust vahistati neljapäeval New Yorgis ja jäeti kohtuprotsessini vahi alla.