Raik peab Narvas võimuläbirääkimisi nii Stalnuhhini kui ka Jevgrafoviga

Sotsiaaldemokraat Katri Raik on asunud Narva läbirääkimisi pidama nii Mihhail Stalnuhhini kui ka keskerakondlase Aleksei Jevgrafoviga, et saada taas Narvas võimule.

"Vana võimufraktsioon Narva on lõhki, on läinud kahte osasse - nii-öelda Mihhail Stalnuhhini tiib ja nii-öelda Aleksei Jevgrafovi tiib. Ehk siis Keskerakond on pöördunud meie fraktsiooni Respekt poole läbirääkimistega. Mõlemad pooled on teadlikud, et me arutame linna tuleviku küsimusi mõlema poolega. Lõpliku otsuseni jõuame me ilmselt nädalavahetusel, järgmisel neljapäeval on volikogu istung, mille päevakorras on ka umbusalduse avaldamine tänasele volikogu esimehele," rääkis Raik ERR-ile.

"Kahju, et me teeme seda läbi ajakirjanduse, aga nii see praegu on juhtunud," lisas ta.

Raik ütles, et kuigi ta on Mihhail Stalnuhhiniga osades väärtusküsimustes täiesti erinevatel seisukohtadel, jagab ta temaga muret Narva tuleviku pärast.

"Mihhail Stalnuhhini ja minu seisukohad on väga erinevad selles osas, kas Eesti valitsuses natsistid ja fašitid ja selles osas, kuidas me suhtume Ukrainas sõtta. Meil on täiesti vastandlikud seisukohad. Me oleme ka neid arutanud. Aga meid ühendab mure Narva linna tuleviku pärast," lausus Raik

"Me räägime sellest, et Narvast on saanud kahe-kolme aastaga kõige odavama kütte hinnaga linnast kõige kallima kütte hinnaga linn Eestis. Ja see käib Narva inimestele üle jõu. Kui täna vanaema maksis eelmine aasta ühe korteri eest 200 eurot, siis nüüd hakkab maksma pea 300 eurot, kindlasti pool pensionist. See on väga keeruline olukord. Töökohad linna, majade soojustamine, edasine koolide, lasteaedade areng. Need on need küsimused, millest me räägime ja arutame ja kõik see võtab aega," rääkis Raik.

"Narva poliitika on väga emotsioone täis. Arutelud on pikad ja keerulised, aga linna parema tuleviku nimel tuleb neid arutelusid pidada võimalikult laias spektris," sõnas ta.

"Aga ma ei ütle esimest korda, et minu erakond on Narva. Ma elan, töötan Narva inimeste ja Narva tuleviku huvides. Nii et ma ei joondu siin ei ühe ega teise erakonna järgi väga täpselt," ütles Raik veel.

Küsimusele kas Raik on kuu aja pärast Narva linnapea, vastas ta, et tal oleks hea meel, kui ta seda teaks.

"Mina ei hakka praegu ennustama. Ma olen valmis olema opositsioonis. Ja ma olen valmis ka taas võtma linnapea vastutuse või volikogu esimehe vastutuse. Aga eks me kõik saame aru, et kui sul on valida, kas bussis istuda tagaistmel, keskel või esipingil, siis see esipink tundub kõige ahvatlevam õhtu lõpuks," ütles Raik.