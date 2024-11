Läänemets sotside valikutest Narvas: mõlemad on väga halvad

Läänemets ütles, et ta on küll kursis Narvas toimuva võimaliku võimuvahetusega, aga lisas, et Sotsiaaldemokraatlikus erakonnas ei ole kommet keskselt ette öelda, kes ja kellega koalitsiooni peaks kohapeal moodustama.

"Kõige mõistlikum oleks, kui Katri Raigi valimisliit saaks Narvas ise üksinda võimukoalitsiooni moodustada. Siis oleks tulemus kõige parem. Kindlasti sotsiaaldemokraadid ei jaga neid vaateid, mis on Mihhail Stalnuhhinil. Aga mure on selles, et ka Keskerakonnas on täpselt samasuguseid liikmeid ehk Narvas koalitsiooni moodustamisel on koalitsioonipartnerite valikud ühesugused," rääkis Läänemets.

SDE esimees ütles, et kui ta õigesti mäletab, siis seisis Keskerakonda kuuluv linnavolikogu tollane esimees vapralt Narva tankimonumendi ees ja jagas inimestele meeneid ning muretses, mis tankist edasi saab.

"Narva volikogus on Keskerakonnast täpselt samamoodi neid inimesi, kellega sotsiaaldemokraatide vaade Eesti ühiskonnast, julgeoleku küsimustest, Venemaast, Ukraina sõjast jne ei kattu. Kui Narvas on ainult nii-öelda halvad ja halvad valikud, siis ainuke hea valik on see, kui sul on eestimeelne linnapea. Siis, hoolimata sellest, kes on koalitsioonis või opositsioonis ja mis on täpselt mõne inimese meelestatus, ei ole võimalik toime panna tegusid, mis kuidagi oleks vastu sellele, kuhu me riigina ja ühiskonnana püüdleme," rääkis Läänemets.

Ka Narva puhul tõi siseministrist sotside juht mängu julgeolekuasutuste seisukoha.

"Narva puhul me peame vaatama - nii nagu julgeolekuasutused ongi seda varasemalt öelnud -, et riigi jaoks on partner. Ja Katri Raik seda kindlasti linnapeana on. See tähendab seda, et kui meil on julgeoleku küsimustes vaja Narva linnavalitsusega suhelda, siis on meil olemas seal keegi, kes võtab toru, kes mõtleb kaasa, kes pingutab," sõnas Läänemets.

Ja lisas, et Katri Raigi umbusalduse üks põhjus oli omal ajal see, et ta teostas väga jõuliselt eestikeelsele haridusele üleminekut Narvas.

"Juhtumisi kaks umbkeelset koolidirektorit olid ka volikogu liikmed, kes otsustasid vahetada poolt. Ja see oli ka põhjus, miks koalitsioonil toona hääled ära kadusid. Ma arvan, et Katri ja sotsiaaldemokraadid üldiselt on tõestanud oma tegudega, et me seisame Eesti eest," ütles Läänemets.

Täpsustavale küsimusele, et keda tema erakonna esimehena võimaliku võimupartnerina eelistaks, jättis Läänemets otsad lahti: "Kohapealsed peavad otsustama, aga mõlemad on väga halvad."

ERR kirjutas kolmapäeval, et sotsiaaldemokraat Katri Raik on asunud Narva läbirääkimisi pidama nii Mihhail Stalnuhhini kui ka keskerakondlase Aleksei Jevgrafoviga, et saada taas Narvas võimule. Lähim Narva linnavolikogu istung toimub 21. novembril.