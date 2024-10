Tallinn ostab Avatud Kooli hoone ja avab seal munitsipaalkooli

Eelnõu järgi omandab Tallinn RKAS-ilt Põhja-Tallinnas Auna tänaval asuva hoone kolme miljoni euro eest. Hoones töötab praegu erakool Avatud Kool, millega Tallinn sõlmib heade kavatsuste kokkuleppe ning avab järgmise õppeaasta algusest hoones munitsipaalkooli, mille nimeks saab Tallinna Avatud Kool.

Abilinnapea Aleksei Jašin ütles, et sellega saavad Tallinna munitsipaalkoolid juurde 650 õppekohta. Praeguse Avatud Kooli Auna 6 hoones õpib 500 õpilast.

Jašin on varem öelnud, et uus munitsipaalkool avatakse koostöös Avatud Kooliga.

""See tähendab, et Tallinna Avatud Kooli nime all siis nemad rakendaksid uue munitsipaalkooli rajamisel oma laiapõhjalise eesti keele õpetamise kogemust muukeelsetele lastele, aga ka kultuuritundlikku õpetamist. Need on kõik väga kaasaegsed ja väga tugevalt metoodilised oskused, mida Tallinna linnale on kindlasti vaja haridusmaastikul," lausus Jašin.

Avatud kooli direktor Sandra Järv on öelnud, et alates kooli asutamisest 2017. aastal on Avatud Kooli eesmärk olnud saada munitsipaalkooliks ning selle nimel on nad ka kõik aastad tegutsenud ja rääkinud võimalusi läbi linnavalitsuse ja Tallinna haridusametiga.

Raha Auna tänava hoone ostmiseks eraldati Tallinna tänavuses lisaeelarves.

Linnavalitsuse eelnõus märgitakse, et munitsipaalkooli asutamine ja hariduse pakkumine 2025. aasta septembrist võib eeldada täiendavaid finantsilisi kulutusi linnaeelarvest, et viia hoone vastavusse riigi sätestatud haridusruumi kasutustingimustega.

ERR on varem kirjutanud, et Avatud Kooli erakoolis käivad nii sotsiaaldemokraadist linnapea Jevgeni Ossinovski kui ka tema erakonnakaaslase, abilinnapea Madle Lippuse lapsed. Ossinovski ütles toona, et seetõttu ta taandab end edasistest otsustest, mis Avatud Kooli munitsipaliseerimist puudutavad.

Lisaks Avatud Kooli munitsipaliseerimisele on linnal Põhja-Tallinnas koolikohtade puuduse leevandamiseks kavas teha juurdeehitus Kalamaja põhikoolile ning selleks ostab linn kinnistu Urmas Sõõrumaale kuuluva Vivatex Holdingu käest linnale tagasi. Tehingu hind on viis miljonit eurot ning see summa kirjutatakse kas tänavusse lisaeelarvesse või järgmise aasta linnaeelarvesse, ütles Jašin. See tähendab, et enne kui linnavolikogu saab heaks kiita kooli tagasiostmise, peavad nad heaks kiitma raha eraldamise kas lisaeelarves või järgmise aasta eelarves.

Vivatex Holdinguga oli Tallinn sõlminud PPP-lepingu aastani 2036.