Avatud Kool ja Tallinn pole kooli maja osas veel lahenduseni jõudnud

Tallinna hariduse abilinnapea Aleksei Jašin (Eesti 200) arutas erakooliga Avatud Kool võimalust, et see tegutseks linnakoolina edasi rajatavas Karjamaa tänava hoones. Samuti sõnas Jašin, et lahenduse leidmine Kalamaja põhikooli juurdeehituse rajamiseks on lõpusirgel.

"Juba seitse aastat on Avatud Kool näidanud üles oma huvi munitsipaliseeruda ehk oma erakooli staatus lõpetada. Arutasime täna, et olukorras, kus Tallinnal on valmimas uus koolihoone Põhja-Tallinnas aadressil Karjamaa 18, siis kas rajades või asutades uut munitsipaalkooli, saaksime seda teha koostöös Avatud Kooliga," rääkis Jašin.

"See tähendab, et Tallinna Avatud Kooli nime all siis nemad rakendaksid uue munitsipaalkooli rajamisel oma laiapõhjalise eesti keele õpetamise kogemust muukeelsetele lastele, aga ka kultuuritundlikku õpetamist. Need on kõik väga kaasaegsed ja väga tugevalt metoodilised oskused, mida Tallinna linnale on kindlasti vaja haridusmaastikul," jätkas Jašin.

Jašin ütles ka, et samal ajal on kindlasti uue kooli rajamisel avalik konkurss, kuhu võivad pretendeerida kõik kvalifitseeruvad inimesed. "Nüüd ongi see arutelu või koostöömoment, kas praegused Avatud Kooli kogukonna või juhtkonna liikmed pretendeeriksid sinna," sõnas Jašin.

See plaan pole haridusameti, linnavalitsuse ega Avatud Kooli poolt lukku löödud, rõhutas Jašin.

"Teine stsenaarium on see, et aadressile Karjamaa 18 tuleb teine munitsipaalkool, mis ei ole seotud kuidagi Avatud Kooliga. Linnal on kindlasti plaan osta ka Avatud Kooli praegune kinnistu koos haridushoonega aadressil Auna 6, kus praegu erakool tegutseb. Üks võimalik stsenaarium on see, et sinna tuleb [Avatud Kooli] munitsipaalkool ja jääb tegutsema seal pinnal," rääkis Jašin.

Jašin rääkis, et linnale on oluline vaadata kompleksselt kogu Põhja-Tallinna haridusvõrku ja neid õigeid pusletükke otsib linna koos eraasutustega.

"Põhja-Tallinnas on kümne aasta pärast 40 000 elanikku rohkem ja meil on vaja 1200 piirkondlikku õppekohta. Täpselt neid asju me siis arutasime ka erakool Avatud Kooliga," sõnas Jašin.

Praeguse Avatud Kooli Auna 6 hoones õpib 500 õpilast. Karjamaa 18 koolimajja tuleb 650 õppekohta.

Avatud kooli direktor Sandra Järv ütles, et alates kooli asutamisest 2017. aastal on Avatud Kooli eesmärk olnud saada munitsipaalkooliks ning selle nimel on nad ka kõik aastad tegutsenud ja rääkinud võimalusi läbi linnavalitsuse ja Tallinna haridusametiga.

"Vaatame läbi ja kaalume hoonena kõiki variante – nii Auna 6 kui Karjamaa 18. Kindlasti soovime, et Avatud Kool tegutseks Põhja-Tallinnas, sest oleme selle kogukonna kool ning selles piirkonnas on kõige suurem koolikohtade puudus," sõnas Järv.

Järv lisas, et hetkel tegutseb kool eeldusel ja eesmärgil, et Avatud Kool saab uuel õppeaastal alustada tegevust munitsipaalkoolina Põhja-Tallinnas, aga kindlatest lahendustest ei ole tal korrektne rääkida kuni linnaga lepingu allkirjastamiseni.

Jašin: Kalamaja kooli laiendus saab lahenduse lähipäevil

Samas piirkonnas, Põhja-Tallinnas, asub ka Kalamaja Põhikool (Vabriku 18), kes on üle kümne aasta oodanud juurdeehitust. Kalamaja põhikooli juurdeehitus on seni seisnud ärimees Urmas Sõõrumaa ettevõttega Vivatex Holding sõlmitud PPP-lepingu taga, mis kestab 2036. aastani. Nüüd on Jašini sõnul leitud lahendus, kuidas olukord lahendada.

"Meil on linnavalitsuses arusaam, et enne, kui üldse hakkame asutama uusi koole või tegema koostööd erakooliga, et ehitada uut munitsipaalkooli, peab enne lahenduse leidma Kalamaja põhikooli juurdeehituse küsimus," sõnas Jašin.

Jašin ütles, et ta loodab, et otsus Kalamaja põhikooli juurdeehituse kohta tuleb esmaspäeval või vähemalt lähipäevil.

"Kuna Kalamaja põhikool on olnud seotud rendilepinguga, siis just sel põhjusel pole Tallinna linn ei suutnud 12 aastat kokkuleppele jõuda, et mida sellega täpsemalt teha. Asi on selles, et meil on läbirääkimised erasektoriga, kes tahab teha sellist kokkulepet, mis on neile kõige parem, mitte ühiskondlikus huvides kõige parem," selgitas abilinnapea.

Jašin selgitas, et linn on pidanud pikki läbirääkimisi Vivatex Holdinguga, kus põhiküsimuseks on see, kas ettevõtte ehitab ise juurdeehituse ja linn osaks jääb rendikulu või siis linn ostab välja koolihoone mõistliku hinna piires ja ehitab ise juurdeehituse.

"Arutelu, milline lahendus on parima võimaliku hinnaga ja maksumaksja perspektiivist kõige mõistlikum, oligi see, miks ka uus linnavalitsus on võtnud siin kuid aega, et teemasse sisse vaadata ja info, mis mul on olemas, et meil on väga hea ettepanek tegelikult olemas, küsimus on, kas sellega minnakse edasi," sõnas Jašin.

Augustis tuli avalikuks, et kuigi Kalamaja põhikool on pikemat aega olnud ruumipuuduses ja ootab lubatud juurdeehitust, siis selle asemel plaanib uus linnavalitsus samas linnaosas tegutseva Avatud Kooli erakooli hoone riigilt välja osta, et see saaks siis juba linnahoones tegevust jätkata saaks.