Jätkuv ruumipuudus Tallinna koolides sunnib osa lapsi õhtusesse õppesse

Selle aasta seisuga on Tallinnas kuus kooli, kus osades klassides algab õppetöö alles pärastlõunal. Peamiseks põhjuseks, miks üle viiesaja lapse ei saa alustada kooliga kohe hommikul, on ruuminappus, sõnas Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu.

"Õhtune vahetus on natukene aegunud mõiste, sest tegelikult kasutavad need koolid sellist libisevat graafikut, et kohe, kui ruumiprogramm võimaldab, siis saavad nii-öelda teise vahetuse õpilased kooli tulla," rääkis Rundu.

Eelkõige saab selles libiseva graafiku kasutamises süüdistada ruumiprobleeme. "Koolides ei ole piisavalt klassiruume. Seal hakkab mängima see, et on näiteks keelegrupid, mida õpetatakse poole klassi kaupa või mõnikord on ülelennulised

temporühmad, mis on siis väiksemateks jaotatud, samuti ka sportimine - need kõik mõjutavad asutuse ruumiprogrammi," loetles Rundu ruumipuudust mõjutavaid tegureid.

Kõige suurem kohtade puudus on Rundu sõnul Tallinna teatud piirkondades, nagu Kesklinn ja tulevikku vaadates ka Põhja-Tallinnas või Lasnamäel.

Uute koolide rajamiseks on haridusameti juhi sõnul vajalik täpne andmeanalüüs, kuhu ja kellele neid koole kõige enam vaja oleks.

"Tallinn on palunud ka uurida, et kas oleks võimalik maaeluministeeriumi peagi tühjaks jäävat hoonet Laial tänaval koolina kasutada ja praegustel andmetel on see võimalik. Läbirääkimised riigiga on aga üsna algusfaasis, nii et midagi kindlat selles osas veel ei ole. Aga oma soovi oleme riigile avaldanud küll. Põhja-Tallinna tuleks ka vaadata, kas sinna on võimalik rajada võib-olla üks põhikool ja tõenäoliselt Lasnamäele peame seda kaaluma. Mõningad mõningad piirkonnad on veel kaalumisel, kus me tahame väga täpselt ka rahvastikuprognoosi analüüsi põhjal neid otsuseid teha ehk siis andmepõhiselt läheneda sellele, mis aastaks, kuhu ja millisele vanuseastmele on koolimaja vaja," rääkis Rundu.

Praegu lahendatakse ruumipuudust kõiki kommunikatsioone sisaldavate moodulhoonetega, mida paigutatakse kõige kriitilisemate koolide juurde. "11 kooli juures on juba moodulhooned," sõnas Rundu.

Taotlusi moodullkoolimajade saamiseks on esitanud aga poole rohkem Tallinna koole. Esimene Ramirendilt üüritud moodulkoolimaja avati Tallinna Ristiku põhikooli juures 2016. aastal.

21. Kool saab teise hoone

Mõnedele koolidele nimetatud kuuest on terendamas ka lahendused, mis peaksid võimaldama kõigil lastel kooli kohe hommikul alustada. "Kalamaja põhikooli osas on plaanis sel aastal läbi viia juurdeehituse arhitektuurikonkurss ja järgmisel aastal on planeeritud selle juurdeehituse projekteerimine," sõnas Rundu.

Ka Tallinna 21. Kool, kes sel aastal alustab algklassides õpet kahes vahetuses, peaks saama ruumiprobleemile leevendust. "Meile on lubatud Tartu maantee 23 maja, kuhu me saame osa klasse viia üle ja see tähendab seda, et siis saab koolipere käima hakata ühes vahetuses. Küll kahes erinevas majas, aga ikkagi," sõnas Tallinna 21. Kooli algklasside õppejuht Valentina Taliaru.

"Meie õhtune vahetus on tingitud suurest õpilaste arvust, sest me lihtsalt ei mahu ühes vahetuses koolis käima. Nii on see olnud juba viimased kuus-seitse aastat," sõnas Taliaru. 21. Kooli määrab linn piirkonnas elavad lapsed, ühte algklassi, inglise keele ja matemaatika eriklassi, valib kool lapsed ülelinnalise konkursiga.

Taliaru sõnul on 21. Kool harjunud õhtuse vahetusega, kuid ei pea seda heaks variandiks. "Me peame õigeks, et lapsed õpiksid hommikupoolikul, kui pead on puhanud ja õpitegevus kõige viljakam," sõnas Taliaru.

Moodulmajadest saab järgmisest aastast leevendust samuti kesklinnas asuv Tallinna Ühisgümnaasium, kus sel aastal lähevad õhtuses vahetuses kooli teise klassi lapsed.

"Meil on samuti vahetuste põhjuseks ruumipuudus. Me ei võtaks nii palju lapsi kooli, aga neid on siin piirkonnas lihtsalt nii palju," sõnas kooli õppejuht Margit Timakov.

"Praegu, kui linn on meile järgmisest õppeaastast moodulid lubanud, võiksime olla positiivsed, aga samas oleme neid mooduleid ikka pikka aega oodanud ja varem pole linn neid meile eraldanud," sõnas Timakov.

Timakovi sõnul on kool teinud palju pingutusi, et võimalikult vähe lapsi peaks jääma õhtusesse õppesse. "Oleme võtnud õpiruumidena kasutusse muid ruume ja olnud leidlikud," sõnas Timakov.

Tallinna haridusameti andmetel on järgmise aasta sügisel Kesklinna piirkonnas esimesse klassi astujate arv ligi 100 võrra suurem kui sellel sügisel. Juba kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringute alusel võib lisanduda piirkonda lähiaastatel üle 35 000 uue elaniku.

Kesklinna piirkonnas on õppurite arv pidevalt kasvanud: kui 2015/2016 õppeaastal oli nende arv 9418, siis eelmisel aastal oli see juba 10 479.

Tallinnas käib teises vahetuses 548 last

Tallinna 21. Kool - pooled 1., 2. ja 3.klassid (neis õpilasi kokku 167)

Tallinna Ühisgümnaasium - 2.klassid ja üks 3.klass (kokku 77)

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum - kõik 1.klassid (124 last kokku)

Tallinna 32. Keskkool - kõik 2. ja 3.klassid (154 kokku)

Kalamaja Põhikool - 1.klass (26 last)